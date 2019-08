Lecce, Liverani: "Inter costruita per obiettivi importanti"

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato dell'Inter: "E' stata costruita per obiettivi importanti, c'è un allenatore bravo e una squadra pronta per lottare con le prime dieci d'Europa. Vogliono primeggiare, ma anche loro sono all'inizio del percorso. Vedremo se saranno già pronti. Chi temo di più? Ce ne sono tanti. Da Skriniar a Lukaku e Brozovic. Ma noi scenderemo in campo tranquillamente".