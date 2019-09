Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato anche della possibilità di vedere Imbula a centrocampo: "Ha bisogno di tempo, non possiamo forzare il suo rientro a meno che non ci sia una situazione di emergenza. Ha una mezz'oretta nelle gambe, domani si gioca a un orario un po' svantaggioso per chi è indietro di condizione".

