Lecce, Liverani sulla classifica: "Mi aspetto 17-20 punti al giro di boa"

Il Lecce ha saputo trovare la quadra dopo un inizio complicato e Fabio Liverani, tecnico dei salentini, ha parlato di questa evoluzione in conferenza stampa in vista del Milan: "Rispetto a quella gara siamo cresciuti dal punto di vista fisico. Oggi siamo una squadra più compatta e consapevole delle proprie qualità. Solo alla fine del girone d'andata, però, potremo capire chi siamo. La classifica non la guardo. Ora vogliamo solo fare punti ovunque. Però se dovessi stabilire un numero di punti a fine girone, me ne aspetto 17-20".

Leggi qui la conferenza stampa integrale di Fabio Liverani