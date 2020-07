Lecce, Liverani: "VAR perfetto solo sul fuorigioco. Per il resto serve migliorare velocemente"

L'utilizzo del VAR continua ad essere argomento di discussione fra addetti ai lavori e tifosi. Il tecnico del Lecce Fabio Liverani, in conferenza stampa, ha così commentato: "Per me il VAR è perfetto solo per il fuorigioco, per il resto bisogna velocemente trovare una linea unica di veduta altrimenti si creano sempre delle disparità e questo poi può creare dei dubbi. Si deve migliorare e ad oggi solo sul fuorigioco non c'è nulla da dichiarare".

