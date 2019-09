Lecce, Liverani: "Vittoria meritata. Impermeabili a elogi e critiche"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Liverani ha analizzato il successo del suo Lecce sul campo della SPAL ai microfoni di DAZN: "Le uscite non potevano essere solo scappare indietro ad un certo punto, Rispoli doveva essere più aggressivo. Ci si lavora, la squadra ha fatto un'ottima partita. Abbiamo concesso qualcosa, ma siamo sempre ripartiti con grande tecnica. Dobbiamo recuperare alcuni giocatori, Babacar ha spunti fondamentali ma deve tornare a una condizione ottimale. La squadra ha sofferto ed è ripartita con qualità, è una vittoria meritata. Assorbiamo le sconfitte e le vittorie e lavoriamo per il nostro obiettivo, rimanendo estranei agli elogi e alle critiche. Giocare a calcio è fondamentale per noi, ci sono tante partite in una partita e dobbiamo saperle interpretare. Siamo usciti con grande palleggio, credo che queste siano le cose fondamentali per noi. Il rigore? Mancosu è abbastanza freddo, speriamo continui così. Lui è uno specialista, poi ce ne sono altri come Falco o Babacar. Sul telefono stavamo guardando il live della partita, stavamo vedendo che quello che avevamo provato era fattibile da fare".