© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Autore della rete che ha regalato la vittoria ed i primi punti in campionato al Lecce neopromosso, Marco Mancosu ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazione dei suoi al termine della gara dell'Olimpico:

"E' veramente una notte magica. Sono state tre settimane dure, venivamo da delle brutte prestazioni, oltre che zero punti. Oggi invece abbiamo fatto una super prestazione, i punti sono meritati."

Quali sensazioni al tuo secondo gol in A dopo 13 anni da quello all'esordio con il Cagliari? "Fa strano tornare qua e segnare di nuovo. A 18 anni era stata un'eccezione, ora vorrei che diventasse una regola, spero sia la strada giusta.

La gara l'abbiamo preparata e interpretata bene, è stata una partita perfetta sul campo di una squadra molto forte. Ci porta grande entusiasmo".