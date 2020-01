© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dalla Rai dopo il pareggio tra Lecce e Inter, l'autore dell'1-1 per i giallorossi Marco Mancosu ha commentato così il risultato: "Sapevo che questa era una gara importante per la città e per noi perché arrivavamo da 4 sconfitte consecutive. Non mi piaceva il momento perché si stava creando un brutto ambiente, so di aver segnato contro Juventus e Inter e per quello mi sono commosso. Se avessi segnato il gol all'inizio magari sarebbe andata diversamente, ma ci teniamo stretto questo punto".