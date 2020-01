© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Lecce è molto attivo sul mercato e, dopo aver chiuso l'acquisto di Barak dall'Udinese, cerca altri elementi per rinforzare la rosa a disposizione di Liverani. Come riporta Sky Sport, il ds Meluso cerca adesso un colpo in difesa: c'è un ritorno di fiamma per Agustin Rogel, uruguaiano classe 1997 in forza al Tolosa che era già stato trattato in estate. L'alternativa a Rogel è Adrian Ismajli, kosovaro nato nel 1996 che gioca nell'Hajduk Spalato.