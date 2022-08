ufficiale Hertha, dall'Estudiantes ecco Rogel. Il difensore firma fino al 2025

vedi letture

In passato era stato vicinissimo ad approdare in Serie A, adesso giocherà in Germania. Agustin Rogel, centrale uruguaiano classe 1997, lascia l'Estudiantes dopo sette mesi e firma Hertha Berlino. L'ex giocatore del Tolosa, che in passato piaceva a Spezia, Lecce, Bologna e Crotone, ha firmato fino al 2026 e indosserà la maglia numero 3.