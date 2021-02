ufficiale Estudiantes scatenato, preso anche Rogel. Era stato proposto a Crotone e Bologna

vedi letture

In passato era stato vicinissimo ad approdare in Serie A, adesso giocherà in Argentina. Agustin Rogel, centrale uruguaiano classe 1997, è stato ceduto in prestito all'Estudiantes fino al 31 dicembre 2021. Il giocatore di proprietà del Tolosa piaceva a Spezia, Lecce, Bologna e Crotone ed era stato proposto a gennaio a questi ultimi due club.