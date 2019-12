Lecce, Meluso: "Vogliamo passare il turno. Col Genoa non sarà decisiva"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima della sfida contro la Spal, il direttore sportivo del Lecce Mauro Melusoha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Ovviamente non si gioca mai per non vincere anche se oggi mettiamo in mostra qualche gioiello come Vera, Riccardi e Lo Faso. E' un'occasione per vedere questi ragazzi se stanno al passo con i compagni che giocano con più insistenza ma sempre con l'occhio a passare il turno perché poi c'è una gara prestigiosa contro il Milan".

Col Genoa domenica sarà una partita importante?

"Noi fino alla fine del campionato abbiamo scontri importanti. Non possiamo rilassarci. Abbiamo questo grande compito di salvarsi che per noi significherebbe come vincere il campionato. Abbiamo questa impresa da compiere, in quanto neopromossa, abbiamo per fortuna un grande entusiasmo, uno staff tecnico e una squadra che sta funzionando benissimo. Abbiamo anche 19mila abbonati e questo ci dà responsabilità".

Meglio fuori casa?

"Io credo che noi abbiamo un marchio di fabbrica che è quello del mister. I punti basta prenderli e vanno bene dappertutto. Non è un caso perchè la squadra ha un'identità e arriva al risultato con il gioco. Questo è un merito dell'allenatore che è con noi dalla C".

Vittoria a Firenze?

"Io ho avuto modo di dire una settimana fa che la cosa straordinaria è che questa squadra ha preso consapevolezza e te la giochi con chiunque. Come idea non partiamo battuti, è una cosa concreta e significa che l'allenatore ha inculcato una mentalità di un certo tipo".

Troppi gol subiti?

"Io credo che il fatto di aver preso tanti gol non fa parte solo del discorso difensivo. E' una squadra che gioca aperta quindi ha più possibilità di far gol ma anche di prenderlo. L'equilibrio è il sale dello sport e la squadra lo ha trovato. Questo significa che ti esponi di più ma questo equilibrio ti ha portato ad ottenere risultati che erano impensabili".

Sarà una sfida salvezza quella di domenica col Genoa?

"No. A parte che credo che il Genoa ha delle qualità, qualsiasi risultato verrà fuori domenica il campionato è ancora lunghissimo. Sarà una partita molto importante ma non è assolutamente decisiva".