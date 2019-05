Lecce, missione polacca per Meluso: seguirà 4 gare dei Mondiali U20

© foto di Marco Lezzi

Il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso è partito alla volta della Polonia per assistere ad alcune gare dei Mondiali Under 20 e visionare giocatori che potrebbero tornare utili alla campagna di rafforzamento del club neopromosso in Serie A. Come riferisce Sololecce.it il ds salentino oggi è stato a visionare Polonia-Colombia, mentre venerdì sarà sugli spalti per Uruguay-Norvegia. Argentina-Sud Africa di sabato e Giappone-Messico di domenica sono le altre due gare a cui assisterà Meluso.