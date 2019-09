Lecce, Petriccione: "C'è rammarico, meritavamo di più con la Roma"

© foto di Matteo Bottazzo

Il centrocampista del Lecce Jacopo Petriccione, commenta in zona mista il ko subito in casa con la Roma: "C'è tanto rammarico perché davanti alla nostra gente, anche oggi fantastica, volevamo portare finalmente a casa dei punti. Meritavamo qualcosa in più, però ce li andremo a prendere da qualche altra parte. Stiamo crescendo tanto e oggi si è visto contro una squadra che gioca per il vertice della classifica, abbiamo giocato alla pari, il Lecce c'è e continuerà ad esserci. Gabriel è stato incredibile perché il rigore è stato calciato molto bene da Kolarov, li abbiamo pensato che avremmo potuto riprenderla, ci è mancato il guizzo finale. Sono contento e fiducioso vedendo la prestazione della squadra. Siamo appena a Settembre: vogliamo crescere dal punto di vista delle prestazioni e sono convinto che il bilancio è positivo fino ad ora. Il Lecce sta dimostrando che c'è che è vivo e che darà filo da torcere a tutti", riporta iamcalcio.it.