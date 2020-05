Lecce, Sticchi Damiani: "Cristallizzare la classifica sarebbe ingiusto per noi"

Nel suo intervento a Radio Punto Nuovo, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato anche della possibilità che la classifica venga cristallizzata in caso di non ripartenza della Serie A: "Abbiamo avuto un calendario incredibile e nelle prime 10 giornate abbiamo affrontato le big, uno stop adesso dopo aver affrontato le grandi è un peccato. Il Lecce con grande fatica è riuscito a stare a galla in un campionato incredibile, adesso ha la chance di salvezza con le dirette concorrenti, molte delle quali in casa, sarebbe antisportivo cristallizzare la classifica così. Battere la Juventus? Per mentalità la squadra ci proverà".