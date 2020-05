Lecce, Sticchi Damiani: "No a play-off e play-out. Le retrocessioni a tavolino non sono possibili"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato quest'oggi una intervista alla 'Gazzetta dello Sport' e s'è espresso contrario alla possibilità che la Serie A 2019/20 venga decisa cambiando in corsa le regole: "L'unico verdetto del campo che conosco è quello che arriva alla fine di tutte le partite. Fare direttamente un play-off o play-out dopo quattro mesi di stop assomiglia più a un sorteggio".

Il presidente del Lecce ha poi parlato dello scenario (sempre meno probabile) che potrebbe presentarsi in caso di mancata ripresa. E in questo scenario, ha detto perché a suo avviso non sarebbero possibili le retrocessioni a tavolino: "Fino a prova contraria le retrocessioni a tavolino, e nel caso in cui non si riprendesse a giocare si tratterebbe di retrocessioni a tavolino, ricorrono solo in casi in cui un club meriti di essere pesantemente punito per aver commesso, per esempio, un illecito sportivo. Trattare una pandemia allo stesso modo è aberrante. Retrocesso “per Covid” e promosso “per Covid” sono due concetti che si cerca di far passare come normali, ma che normali non sono".