Lecce, Sticchi Damiani: "Vogliamo mantenere la posizione fino alla fine"

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulla stagione al termine del girone d'andata: "Oggi ci troviamo virtualmente salvi con un punto di vantaggio sulla terz'ultima. Certamente veniamo da un periodo difficile, con quattro sconfitte consecutive e non ci bendiamo gli occhi. Posso assicurare una cosa, tutti noi crediamo fermamente nella possibilità di mantenere almeno questa posizione fino alla fine. Questa società da quando si è insediata ha reinvestito tutti i ricavi e ha speso di tasca propria 16 milioni, con quasi 5 milioni destinati la scorsa estate sullo stadio, la cui situazione è nota a tutti. Non abbiamo un euro di debito con le banche e la società che rappresento deve continuare a seguire questa linea. Tutte le operazioni di mercato, sia in uscita che in entrata, sono pienamente condivise dalla parte tecnica, cioè direttore sportivo e allenatore. Oltre a Donati e Deiola ci saranno tre altri innesti, un difensore centrale, una mezzala e un trequartista, se si verificano determinate situazioni. Non si molla di un centimetro. Dobbiamo difendere questa Serie A a tutti i costi", le parole riportate dal sito ufficiale del club.