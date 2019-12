Lecce, un centrocampo che potrebbe essere rivoluzionato dal mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Arriveranno quattro o cinque innesti dal mercato per rinforzare la rosa". È questa la frase, pronunciata dal tecnico Liverani dopo la gara persa contro il Bologna, rimasta nella testa dei tifosi giallorossi, impazienti di vedere nuovi innesti che potranno aiutare i calciatori già presenti in rosa. Due probabilmente saranno i rinforzi a centrocampo per il Lecce: il tentativo per Ionita di qualche giorno fa è andato a vuoto, soprattutto per volontà del Cagliari che non vuole rinunciare a una pedina come quella romena. Dai rossoblù, invece, potrebbe arrivare Deiola, in uscita e che nel Salento probabilmente troverebbe quella continuità che cerca. Il diktat è uno: calciatori pronti ed esperti per la Serie A, nessuna scommessa.

Con l'arrivo di Donati dalla lista degli svincolati, invece, la difesa sulle fasce può considerarsi a posto. Al centro, invece, serve un calciatore di esperienza e in grado di mettere in difficoltà l'allenatore nelle scelte: Lucioni e Rossettini fin qui le hanno giocate quasi tutte, ma se arrivasse un Tonelli di turno di certo non dispiacerebbe. L'attacco, al momento, è il reparto che necessita di minori cambiamenti: dovesse partire Farias, la società di Sticchi Damiani andrebbe forte su una seconda punta. Al momento, però, il brasiliano, Falco, Babacar, Lapadula e La Mantia sono considerati all'altezza.