Lecce, Yilmaz pronto a firmare: accelerata in vista

Secondo quanto riportato dai colleghi di Bein Sports, Burak Yilmaz sarebbe a un passo dal Lecce. Il giocatore avrebbe già trovato un accordo di massima con il club salentino e nelle prossime ore i giallorossi proveranno ad accelerare per chiudere la trattativa anche col Besiktas. I turchi non vorrebbero liberare a zero il calciatore, che però dal canto suo ha già deciso che il proprio futuro sarà lontano dalla Super Lig.