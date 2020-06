Led, cartonati, video messaggi, Zoom: che stadi troveremo per la riapertura?

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che stadi troveremo al momento della riapertura del campionato. In Germania sono stati apripista con sagome di cartoni dei tifosi, video mssaggi sul maxi schermo, cori registrati. In Danimarca i tifosi erano 'sugli spalti' tramite Zoom grazie a degli schermi posizionati sulle tribune. In Italia la Lega preparerà un protocollo ma c'è già chi è al lavoro. Il Cagliari vorrebbe usare luci a led e cartonati per simulare i tifosi, appendendo in Curva Futura, il settore dedicato ai bambini, disegni e cartelli fatti durante l'anno o trasmettere i loro cori. L'Inter proietterà grafiche in led e immagini virtuali, strada che potrebbe seguire il Milan. La Lazio acquisterà gigantografie per i tifosi, a Verona ci sarà un'animazione grafica.