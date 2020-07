Leeds in Premier League, il successo di Bielsa. "Il più grande di tutti" anche senza vittorie

vedi letture

Serata di gloria per il Leeds United e il suo tecnico Marcelo Bielsa. Con 180' di anticipo i Peacooks hanno potuto festeggiare il ritorno in Premier League sedici anni dopo l'ultima volta. Un trofeo, quello della Championship, che per il tecnico argentino è appena il quarto alloro della sua lunghissima carriera dopo il campionato apertura 1990 col Newell's Old Boys, il campionato clausura 1992 con lo stesso club di Rosario e il campionato clausura del 1998 alla guida del Velez Sarsfield.

Per il resto tanta, tantissima esperienza a giro per il mondo. Dalle avventure in Messico con Atlas e America, passando per l'Espanyol e le avventure da ct con la sua Argentina e il Cile. Poi, l'Europa. L'Athletic Bilbao, l'Olympique Marsiglia, l'illusione Lazio durata appena due giorni nel luglio di quattro anni fa, poi il Lille e, infine, il Leeds United.

Per molti, infatti, El Loco è un mito, una vera leggenda vivente del calcio, al di là dei trofei vinti. Questo perché con il suo modo di studiare e vivere il pallone ha influenzato generazioni intere di tecnici. "Il possibile è già stato fatto. Noi faremo l'impossibile" disse lo stesso Bielsa anni fa e su questo suo modo di tentare una via mai battuta prima che ha costruito la sua professione, lontana dalla ribalta del grande calcio ma sempre vicina al rettangolo verde.

"Non importa quanti titoli Marcelo Bielsa ha vinto nella sua carriera - disse sul tecnico di Rosario Pep Guardiola -. Noi allenatori siamo giudicati sulla base dei nostri successi e per quanti titoli conquistiamo. Tutto questo però è molto meno importante rispetto a come lui ha influenzato i suoi giocatori e in generale il mondo del calcio. Per questo motivo, per me, lui è il miglior allenatore al mondo".

Non serve altro per raccontare El Loco. Soprattutto se a dirlo è uno del calibro di Guardiola.