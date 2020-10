Liga, i risultati: il Siviglia vince nel recupero, il Cadice batte l'Athletic in 9 contro 11

Si chiudono le gare delle ore 19.00 in Liga. Vittoria fondamentale per il Siviglia di Lopetegui che batte il Levante grazie alla rete in pieno recupero di En Nesyri. Miracolo del Cadice al San Mames: gli andalusi vincono in 9 uomini contro l'Athletic Bilbao grazie all'autogol di Unai Lopez al 57'. Alle ore 21:30 scenderà in campo il Barcellona.

Athletic Bilbao - Cadice 0-1

Siviglia - Levante 1-0