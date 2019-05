Ligue 1, il 37° turno - Monaco si gioca tutto, Lione per il terzo posto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Via ai calcoli. Mai come in questo finale di Ligue 1 l’aritmetica conta di più rispetto a quanto accade sul campo. L’attenzione è rivolta alla zona alta della classifica dove Lille e Lione si giocano rispettivamente il secondo e il terzo posto. I ragazzi di Galtier distano sei punti con gli scontri diretti in perfetta parità, 2-2 all’andata e 2-2 al ritorno. La differenza reti premia i biancorossi con un +32 contro il +18 del team di Genesio. La logica direbbe che la formazione dell’Alta Francia è già ai gironi della coppa dalle grandi orecchie mentre i rossoblu andranno ai preliminari ma per fugare ogni dubbio il Lille dovrebbe ottenere un punto domani sera contro l'Angers. L’OL, a sua volta, deve difendersi dagli attacchi del Saint-Etienne, lontano solo quattro punti ma con lo scontro diretto a sfavore, e il match casalingo contro il pericolante Caen diventa così decisivo. I Verts invece ospiteranno al “Guichard” un Nizza che non ha più nulla da chiedere al campionato.

Monaco pericolante - Ha moltissimo da chiedere invece il Monaco. La squadra di Jardim, dopo un momento in cui sembrava aver tirato una boccata d’ossigeno,è ripiombata in piena zona retrocessione. I biancorossi del Principato hanno però un match ball importante visto che al “Louis II” attenderanno l’Amiens in quello che è di fatto uno scontro salvezza. Ultima occasione anche per il Dijon che giocherà però in casa del Paris Saint-Germain che vuole chiudere con un risultato positivo una stagione che ha portato “solo” il titolo di campione di Francia. Non è tranquillo nemmeno il Tolosa, lontano cinque punti dalla zona “barrage”. I viola se la vedranno al Municipal contro l’Olympique Marsiglia, delusa del campionato e contestata dai suoi tifosi.

Le altre gare del sabato - Nessuna speranza per il Guingamp. I rossoneri, che attenderanno il Nimes, non possono più ottenere la salvezza diretta né la ciambella di salvataggio dello spareggio con la terza di Ligue 2. Concluderanno il penultimo turno di Ligue 1, che si giocherà per intero domani alle 21, Bordeaux-Reims, Montpellier-Nantes e Strasburgo-Nizza, formazioni che hanno raggiunto una posizione tranquilla di classifica.

LA CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 88; Lille 72; Lione 66; Saint-Etienne 62; Montpellier 58; Olympique Marsiglia 55; Nizza 53; Nimes 52; Reims 49; Nantes 47; Strasburgo, Rennes 46; Angers 45; Bordeaux, Tolosa 38; Amiens 35; Monaco, Caen 33; Dijon 31; Guingamp 26.

Paris Saint-Germain campione di Francia in Champions League.

Strasburgo, vincitore della Coupe de la Ligue, in Europa League.

Rennes, vincitore della Coppa di Francia, in Europa League.

Guingamp retrocesso in Ligue 2.