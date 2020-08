Lione, Ekambi: "Siamo partiti bene, ma non siamo riusciti a segnare"

vedi letture

Al termine della gara persa con il Bayern Monaco, l'attaccante del Lione Karl Toko Ekambi ha parlato ai microfoni di OLTV: "Siamo partiti molto bene ma avremmo dovuto segnare, purtroppo non ci siamo riusciti. La palla ha preso il palo invece di entrare, sono episodi che fanno la differenza. Quando giochi come una squadra, tutto è possibile. Lo abbiamo dimostrato in queste partite di Champions League".