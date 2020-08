Lione, Garcia: "Non penso al passato o a rivincite. Segniamo ed eliminiamo la Juve"

Rudi Garcia, tecnico del Lione, è stato intervistato da Sky alla vigilia del match contro la Juventus. Queste le sue sensazioni sulla sfida: "Non sarà una rivincita personale. I bianconeri prendono più gol di una volta, e noi non andremo a Torino per difenderci. Il risultato dell'andata ci spinge, ma lo svantaggio è tutto per noi che non abbiamo il ritmo partita. Rispetto a una volta è vero che la Juventus subisce più gol: noi non andiamo a Torino per difenderci, vogliamo approfittarne e segnare perché così la gara sarebbe più facile. E i 120 minuti in finale di Coppa di Lega contro il PSG hanno dimostrato che ce la possiamo giocare fino in fondo anche in Champions".

Sulla Juventus: "Hanno vinto lo Scudetto con due giornate d'anticipo: lo svantaggio è tutto per noi che non abbiamo giocato in questo periodo. Di solito vincendo 1-0 all'andata la probabilità di passare il turno è più alta, ma considerato l'avversario è più 50%-50%. Siamo umili ma anche ambiziosi, vogliamo qualificarci".

Sul suo passato in Italia: "Non è una mia rivincita nei confronti della Juve e non penso al passato".