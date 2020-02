vedi letture

Lione, Juninho chiama Matuidi: "Non è valorizzato e a noi manca uno così"

Il ds del Lione, ex stella del calcio brasiliano, Juninho Pernambucano, ha parlato di Blaise Matuidi. "E' uno di quei giocatori che non sono valorizzati come meriterebbero. E' completo, un combattente, un campione. Ci manca uno così nello spogliatoio, uno con la sua leadership, con la sua esperienza. Sarei felice di avere uno come lui nel gruppo. Abbiamo avuto difficoltà a nominare un capitano questa stagione, abbiamo una rosa giovane e sarebbe perfetto per noi", ha detto a Canal +.