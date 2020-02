vedi letture

Lione-Juventus, Chiellini e Douglas Costa vanno in tribuna

Sono Pinsoglio, Chiellini, Khedira e Douglas Costa i giocatori a non scendere in campo e nella panchina della Juventus in occasione della gara contro il Lione. Tutto come da programma, per tutti prosegue il programma di recupero per averli presto al 100%. Il capitano della Juve, Chiellini, potrebbe però essere impiegato nella prossima contro l'Inter.