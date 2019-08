LIVE TMW - Alle 21 la Supercoppa: Liverpool-Chelsea, fischietto rosa

11.45 - FRAPPART: "CHE IL MIO ESEMPIO SERVA A TUTTI GLI ARBITRI DONNA" - Alla vigilia della partita, la Frappart ha dichiarato: "Per me è stata davvero una sorpresa, non mi aspettavo di poter dirigere la Supercoppa europea, è un grande onore. Spero che il mio esempio serva per tutti gli arbitri donna e per tutte le ragazze che aspirano a fare questo lavoro".

11.28 - SI GIOCA IN CASA BESIKTAS - Si gioca al "Besiktas Park", noto anche come "Vodafone Arena". Inaugurato nel 2016, ospita le partite casalinghe del Besiktas e ha una capienza di 41mila spettatori

11.15 - FISCHIETTO ROSA - Stéphanie Frappart è stata designata come arbitro della Supercoppa UEFA,. Designazione storica poiché si tratta del primo arbitro donna in una finale europea maschile. In merito il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin ha dichiarato: "L'ho detto in molte occasioni che il potenziale delle donne nel calcio non ha limiti e sono lieto che Stéphanie Frappart sia stata scelta per questa edizione della Supercoppa". Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri della UEFA, ha dichiarato che la Frappart "meriti ampiamente" questa chance. Il fischietto francese ha diretto recentemente la finale dei Mondiali femminili fra Stati Uniti e Olanda. E come in quella circostanza, sarà assistita da altre due donne: Manuela Nicolosi (Francia) e Michelle O'Neal (Irlanda). Quarto uomo il turco Cuneyt Cakir. Verrà utilizzato il VAR e l'ufficiale designato è il francese Clement Turpin, che sarà assistito da François Letexier (Francia), Mark Borsch (Germania) e il nostro Massimiliano Irrati.

11.10 - VAN DIJK: "VOGLIAMO CONTINUARE A MIGLIORARE" - Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, ha parlato così in conferenza stampa in vista della Supercoppa europea col Chelsea: "Conosciamo i nostri avversari, questa è una partita unica. Non vediamo l'ora di giocare questa gara. Vogliamo continuare a migliorare e dare il massimo come squadra. Anche io, a livello personale, proverò a crescere ancora".

11.00 - LIVERPOOL SENZA ALISSON - Il Liverpool, tramite i propri canali ufficiali, ha diramato la lista dei 23 convocati che prenderanno parte alla Supercoppa Europea. Assente Alisson per via dell'infortunio al polpaccio, out anche Lovren: il calciatore croato è uno degli obiettivi della Roma per quanto riguarda la difesa. Ecco la lista completa dei Reds che sfideranno il Chelsea: Fabinho, Van Dijk, Wijnaldum, Milner, Keita, Firmino, Mane, Salah, Gomez, Adrian, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Lonergan, Shaqiri, Brewster, Robertson, Origi, Matip, Hoever, Kelleher, Alexander-Arnold, Elliott.

10,55 - PRIMO DERBY INGLESE IN SUPERCOPPA - Sarà la prima finale tutta inglese della storia della competizione, anche se Chelsea e Liverpool hanno già giocato e vinto il trofeo. L’ultimo successo dei Reds risale al 2005, mentre i Blues hanno trionfato nel 1998, vincendo contro il Real Madrid.

10.50 - AZPILICUETA: "DOBBIAMO IMPARARE DAI NOSTRI ERRORI" - Cesar Azpilicueta, difensore del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della finale di Supercoppa contro il Liverpool: "La sconfitta contro il Manchester United è stata pesante, ma dobbiamo imparare dai nostri errori. Nel primo tempo, in particolare, la squadra ha fatto molto bene. Dobbiamo continuare a lavorare, facendo tesoro di ogni cosa e puntando sul gruppo. Sappiamo che affronteremo una squadra forte, ma se daremo il massimo domani potrebbe arrivare un risultato positivo. Giocare una partita come questa a inizio stagione è bello. Non c'è modo migliore per iniziare e speriamo di portare a casa una vittoria".

10.45 - PEDRO: IMPORTANTE INIZIARE LA STAGIONE CON UN TROFEO - Pedro Rodriguez, attaccante del Chelsea ha analizzato il match di domani contro il Liverpool: "Iniziare la stagione con un trofeo in bacheca ti dà la giusta fiducia per il futuro. Il Liverpool è una squadra solida, con grandi giocatori, molto forte in contropiede. Dovremo leggere bene la partita, restare compatti e sfruttare ogni occasione se vogliamo provare a vincere. Per me sarà la quarta finale di Supercoppa. Domani sarà fondamentale la mentalità: dovremo rimanere compatti e non perdere di intensità".

10.30 - LAMPARD: "LIVERPOOL DIVERSO RISPETTO AL MANCHESTER UNITED" - Frank Lampard, manager del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa prima del match di Supercoppa Europea. Ecco le parole del tecnico dei Blues: "Sono ottimista perché ho fiducia nei giocatori e nel fatto che siamo qui perché lo meritiamo. Sono consapevole della forza dei nostri avversari, che hanno vinto con merito la Champions League, hanno un allenatore fantastico e un grande gruppo di giocatori, ma se diamo il massimo possiamo vincere questa partita. Il Liverpool è una squadra diversa rispetto al Manchester United, dovremo cambiare leggermente il nostro approccio. Questo trofeo significa molto per il club. Lo so perché siamo stati battuti per due volte. Per un club come il Chelsea è importante dare sempre il massimo e provare a vincere. Siamo consapevoli di questo".

10.15 - KLOPP: "CHELSEA SQUADRA INTERESSANTE" - Jurgen Klopp, manager del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della finale di UEFA Super Cup: "Non sapevo che tutti si aspettassero la nostra vittoria, scherzi a parte non pensiamo alle opinioni della gente. Abbiamo visto la partita tra Manchester United e Chelsea, i blues hanno giocato una buona partita. Hanno perso Hazard, ma hanno un nuovo allenatore. È una squadra molto interessante. Lampard ha fatto giocare molto bene la sua squadra lo scorso anno".

10.00 - CALCIO D'INIZIO ALLE 21 - Questa sera alle 21 verrà assegnato il primo trofeo UEFA della stagione. A Istanbul va in scena la Supercoppa europea: Liverpool contro Chelsea.