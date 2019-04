LIVE TMW - Allegri: "Decisivi a Bologna. Futuro? Parlerò con la società"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

Le parole in conferenza stampa del tecnico Massimiliano Allegri a conclusione di Juventus-Fiorentina, che ha regalato ai bianconero l'ottavo Scudetto consecutivo.

Oggi la cronaca lascia spazio alla storia, sono cinque Scudetti consecutivi per lei. Che soddisfazione è? "Sono belle cose, perchè vincerne cinque di seguito non era facile. Qualcuno in società e della squadra ne ha vinti otto. Abbiamo messo da parte l'eliminazione che ci ha portato delusione e amarezza. Fortunatamente abbiamo avuto questa partita che ci ha fatto chiudere il campionato, anche perchè della rosa recupereremo solo Chiellini".

La squadra era scombussolata nel primo tempo? "Già al 35' avevo chiesto a Emre Can di fare il terzo difensore. Venivamo dalla delusione di martedì, poi entri in campo e prendi gol. Dobbiamo lavorare sulla gestione degli imprevisti, martedì abbiamo preso quattro ripartenze devastanti, oggi abbiamo fatto al stessa cosa dopo che abbiamo preso il gol. Questo è successo in Champions e in campionato, dunque bisogna migliorare".

Hai detto che sperimenterai qualche giocatore in un ruolo diverso, stai già lavorando per la prossima stagione? "Ci incontreremo con la società quando vorrà e analizzeremo cosa non è andato di questa stagione. Sul campo proverò qualcuno in un ruolo diverso visto che è molto giovane. Qualcuno ho già fatto: Emre Can terzo centrale, Bernardeschi e Cuadrado mezzzali e altre cose che mi incuriosiscono. Ho provato anche Alex Sandro come terzo difensore centrale. Il prossimo anno combatteremo magari con Napoli, Roma, forse Lazio. Dobbiamo migliorare la gestione delle partite".

Cosa è migliorabile in futuro? "L'obiettivo l'anno prossimo sarà ancora lo Scudetto. Troveremo le milanesi che stanno migliorando, anche il Napoli sta crescendo. E' stata una stagione strana, abbiamo spinto sull'acceleratore, anche nei momenti apparentemente tranquilli. A un certo punto diversi giocatori hanno avuto dei problemi e ho voluto spingere. Se a Bologna, dopo Madrid, ci sarebbe andata male diventava una stagione difficilissima, è stata la partita decisiva del campionato. Ci sono dei momenti chiave nella stagione, se li sbagli sei morto. La Juventus non li ha sbagliati".

A livello umano, e alla luce delle critiche, cosa la inorgoglisce di questi anni? "Non ci ho ancora pensato, lo farò tra qualche anno quando avrò smesso. E magari mi renderò conto che qualcosa di buono ho fatto. Mi sto divertendo, le critiche fanno parte del gioco e sono stimolanti. La cosa che non dico ma penso è che sono cresciuto provando a stare con i migliori e non ho mai criticato il lavoro di altri. Ognuno ha i suoi metodi, l'importante è raggiungere gli obiettivi. A volte l'intelligenza va di pari passo con la presunzione. Io non ho la verità, ma so solo che nel calcio ho avuto tanti allenatori e hanno vinto tanto. Mi incuriosivo perchè qualcosa pensavo: se hanno vinto qualcosa di buono dev'esserci. Ringrazio per la mia carriera di giocatore tragica di avere avuto degli allenatori che mi hanno insegnato tanto e che ho rivalutato adesso da quando alleno".

Per Dybala c'è ancora spazio nella Juventus del futuro? "Ha fatto una buona stagione, soprattutto fino a gennaio, perchè non era facile giocare insieme a Ronaldo e Mandzukic e invece abbiamo fatto delle buone partite. Sono contento di quello che ha fatto. Chiaro che se hai Ronaldo accanto giochi diversamente".

A livello strategico cosa deve cambiare la Juventus per migliorarsi? "Rivoluzionare non serve a niente. Bisogna migliorare la qualità del gioco. E gestire meglio gli imprevisti. Perchè in questi momenti di gestione di una partita cambiano le competizioni. Dobbiamo migliorare in questo".

