LIVE TMW - Allegri: "Incontrerò Agnelli, ho in testa la squadra da 6 mesi"

Massimiliano Allegri torna a parlare in conferenza stampa, alla vigilia di Roma-Juve, dopo diversi giorni di silenzio e il mancato incontro con il presidente Andrea Agnelli. Di seguito le sue parole.

"Mi tolgo la giacca e vi dico dico che con il presidente ci vediamo in settimana. Quindi se non ci sono altre domande la conferenza finisce qua".

Come sta divertendo questo ricorrersi di voci sul suo futuro? "Ho pensato chissà cosa sarebbe successo se in questi anni che sarei riuscito a portare a casa qualche trofeo. Mi diverte, so che fa parte del gioco. Io prima della partita con l'Ajax ho detto al presidente che la mia decisione era di rimanere, poi vedremo dopo che ci incontriamo".

Sente ingratitudine nei suoi confronti? "La mia gratitudine la devo al presidente, alla società, a quelli che lavorano con me. Non posso piacere a tutti, il calcio è fatto di risultati e lavoro quotidiano. Quindi devo rendere conto a una società e in questi anni abbiamo fatto un buon lavoro".

Ronaldo ha detto che resta al mille percento? "Inutile tornare sullo stesso discorso, avevo già comunicato la mia decisione al presidente. Non so cosa altro rispondere".

Come sarà la nuova Juventus? "Io ce l'ho in mente da sei mese. Chiaramente non ve lo posso dire, poi è chiaro che dobbiamo parlare con il presidente. Quando ci vedremo parleremo di tutti. Domani c'è la Roma, è una bella partita. Poi ci sarà la festa con l'Atalanta, sarà bella da vedere... una cosa diversa che potranno gustarsi i tifosi anche da casa... poi c'è anche da recuperare qualche giocatore: Alex Sandro, Bentancur, Dybala, Emre Can...".

L'incontro posticipato e i nomi di altri allenatori le hanno dato fastidio? "A parte che lo abbiamo anticipato, e non posticipato. Altri nomi? Normale, anche quando ero al Milan dicevano che doveva arrivare Guardiola. Il fatto che ci sia un solo nome vuol dire che sono quotato".

Nell'incontro si parlerà di rinnovo o non sarebbe un problema cominciare in scadenza? "Non posso rispondere, non posso saperlo prima di incontrare il presidente".

Ha già in mente per il prossimo anno qualcosa sulla posizione di Dybala? "Intanto domani rientra, è stata sempre la stessa da inizio anno. L'anno scorso giocava in avanti solo con Mandzukic e Higuain".

Come giudica il percorso di crescita di Bentancur? "E' cresciuto molto, deve migliorare nei tiri, sugli assist, nella visione di gioco. E' giovane e in questo deve crescere".

Il suo giudizio sulla stagione di Cancelo? "E' cresciuto molto, può migliorare. La Juventus ha una rosa con giocatori avanti con l'età in parte, ma anche giovani interessanti come Spinazzola, Bernardeschi... ci sono giocatori giovani interessanti, la miscela dell'età è stata fatta bene. A fine stagione bisognerà fare delle valutazioni insieme a Paratici e Nedeved. Questa è una squadra che ogni anno è stata sempre cambiata".

Ha detto che aveva comunicato al presidente la volontà di restare, la sua sensazione sulla posizione della società? "Con il presidente ho un ottimo rapporto perchè siamo molto diretti. C'è un rapporto con stima e sincerità, come ce l'ho con gli altri da Paratici a Nedved a Marotta fino a quando era qua. Puoi avere un grande allenatore e grandi giocatori, ma se non c'è una grande società che sostiene tutto questo non arrivi fino in fondo".

