LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Skrtel onesto. È già arrivato Kjaer"

Sui gol da calcio piazzato. "Però valgono, come quelli su azione. È stato bravo il Torino, ci abbiamo messo del nostro. Sul terzo ci eravamo messi a coprire il secondo palo, molto. Ci lascia molto rammarico, non pensavamo di perderla, c'erano le condizioni migliori. Credo che il risultato di oggi sia casuale, ci deve dare forza, succede in questi momenti della stagione. Dobbiamo rivedere dove siamo stati carenti".

Sulle poche occasioni avversarie. "Loro hanno avuto una grandissima occasione all'inizio, non so come non sia entrata, abbiamo fatto davvero molto. Ci presentevamo costantemente in situazione pericolosa. Hanno giocato a viso aperto, rischiando tantissimo. Quando siamo andati in vantaggio 2-1 pensavamo di essere incanalati al meglio. Abbiamo denunciato qualche mancanza, va bene così, il calcio: ci può stare questo risultato all'inizio del campionato. Speriamo di reagire per le prossime partite".

Sulle differenze fra le squadre. "Il gol di Zapata è bellissimo, poi siamo andati in vantaggio. Il Torino è una buona squadra, appena lasciavi spazi potevi fare bene. L'abbiamo interpretata nella maniera giusta. Da correggere certamente è che ci vanno dentro un po' semplice. Sul secondo gol, poi su calci piazzati... erano la nostra specialità, abbiamo calciato 12 angoli, invece abbiamo preso due gol. Soprattutto il secondo è pesante, con punizione lontana. Al di là del risultato servono i segnali. Ci sono tante situazioni nuove, anche oggi è entrato Arana, ha messo qualche pallone. Su uno c'è anche l'episodio da rigore abbastanza evidente. Oggi non ho fatto giocare Freuler, forse dobbiamo recuperare le nostre linee".

Sul mercato. "Non lo so, mancano 24 ore, non so cosa dire. Skrtel poteva giocare oggi, lo avevamo provato. Giocatore arrivato tardi, con condizioni fisiche non in linea con gli altri, magari giocare gli poteva servire... oggi ho inserito Malinovskyi, Muriel, ne abbiamo pagato lo scotto. Skrtel ha manifestato difficoltà per giocare nella difesa a tre, un giocatore di 35 anni che ha certezze da sempre. Con molta onestà da parte sua ha deciso di fare un passo indietro, spero che abbia opportunità diverse".

Ancora sui piazzati. "Siamo stati carenti, per quanto pure noi abbiamo avuto diverse situazioni non concretizzate per pochissimo. Oggi è andata così. Noi abbiamo realizzato tanti gol così, ora siamo meno bravi in queste situazioni".

Sulla sosta. "Il calendario è così, non è positivo fermarsi perché abbiamo appena iniziato. Abbiamo fatto due partite, è un calendario che esiste, quando si ripartirà avremo una serie di partite infinite".

Sulle caratteristiche di N'Koulou. "È arrivato Kjaer, ha fatto le visite mediche".

Sull'inserimento di Muriel al posto di un centrocampista. "È stata una mossa forzata di inizio stagione, Papu ha dato molto e fatto bene. L'ho portato a centrocampo, sono quelle situazioni un po' forzate di inizio stagione. Freuler sta facendo bene da sempre, Pasalic secondo merita di giocare, ha fatto una buona partita. Nel secondo tempo quando era un po' più stanco è entrato Malinovskyi. Freuler lo conosco abbastanza, abbiamo fatto un po' e un po'. Non è stata questa la causa, la stagione è molto lunga. Muriel stesso negli spazi quando può giocare punta centrale è dove si trova meglio. Ci saranno delle partite perché ha velocità e tecnica, più è vicino alla porta e meglio può fare".

Su Zapata. "È in grande condizione, ha fatto due gol straordinari".

