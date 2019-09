LIVE TMW - Atletico, Simeone: "Juve sempre pericolosa. A Sarri date tempo"

Fonte: Inviato a Madrid

23.18 - Le parole dopo il pari. Diego Simeone e il suo Atletico Madrid agguantano la Juve in extremis e finisce 2-2. A breve il Cholo in conferenza stampa dal Wanda Metropolitano.

Ecco Simeone, che parte dall'analisi della partita.

"Nel primo tempo ci è mancato qualcosa per segnare. Loro lo hanno fatto nel secondo, mi è piaciuto che non abbiamo mai mollato. Abbiamo sempre cercato situazioni per cercare di fare male. Gimenez ci è andato vicino, e in quello spazio della partita, con Vitolo e con Correa, ci siamo avvicinati. Risultato più che meritato".

È contento del pareggio?

"Non è né buono né cattivo. È un rivale molto forte, con tanta esperienza e una media di età di 29 anni contro i nostri 24. L'esperienza serve, questi eventi ci fanno molto bene per ciò che ci aspetta. È importante non perdere intensità in partita, fidandoci delle caratteristiche che abbiamo".

Herrera avrà più minuti?

"Io spero sempre il meglio per i calciatori della rosa. Quando arrivano li alleniamo per metterli in condizione di essere scelti dall'allenatore, lo sanno tutti e chiunque non metta perdendo sbaglierò mentre vincendo avrò fatto bene. Cerco di seguire quello che sento. Herrera sta migliorando, il calcio è come la vita: si ottiene per il proprio lavoro. È entrato bene: si è notato un uomo. E questo va oltre il gol".

Che Juventus ha visto?

"C'è stato un cambio di allenatore dopo tanti anni: ci vuole del tempo per avere quello che Sarri vuole e ha sempre fatto vedere. La Juve è sempre pericolosa, sembra che non sia in partita ma le bastano due azioni per fare due gol. In Champions loro non perdono mai la testa alla partita. Con i calciatori che hanno lasciato fuori potrebbero vincere la Champions. Vedremo se ci arriverà o meno".

Qual è la sensazione dominante?

"Nel primo tempo abbiamo fatto la partita che volevamo. Però ci mancava qualcosa. Poi ripeto: siamo sempre rimasti in partita, abbiamo lottato contro una squadra che giocherà per vincere la Champions".

Cosa c'è da fare?

"Dobbiamo migliorare, abbiamo subito due gol con la Real Sociedad e due gol oggi. Abbiamo bisogno di tempo".

Si conclude qui la conferenza stampa di Simeone.