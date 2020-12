live Barça-Juve, Koeman: "Vogliamo il primo posto. Messi-CR7, domani ci divertiremo"

vedi letture

Ronald Koeman in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus:

"Il nostro obiettivo in ogni partita è cercare di vincere, giocare bene e arrivare primi nel nostro girone. Abbiamo un vantaggio di tre punti, abbiamo vinto 2-0 all'andata e abbiamo buone possibilità di vincere il girone".

Su Dembele e gli infortuni

"Un peccato perdere un altro giocatore dopo un infortunio. È un passo indietro perché stava bene, era migliorato molto fisicamente. Certo ha un certo passato sul tema lesioni e ora deve pensare a recuperare e stare bene. Non capisco tutti questi infortuni ma certo gli orari non aiutano. Se giochi il martedì in Champions devi pensare ad altri orari per la Liga. Noi siamo la squadra che ha giocato 5 partite fuori casa e tutte e 5 la notte. Se giochi il mercoledì hai un giorno per recuperare ma come pensi di giocare alle 21 di sabato quando hai la partita martedì? Questo non aiuta le squadre spagnole".

Livello di preoccupazione dopo i risultati attuali

"Bisogna valutare una sconfitta. Sabato è stato diverso rispetto alla sconfitta contro l'Atlético. Dobbiamo studiare come ci marcano, come ci limitano. Non si possono accettare gol che abbiamo incassato in altre partite".

Cosa fare per migliorare le cose?

"Per chi gioca e chi si allena è una responsabilità essere qui. I giocatori sanno che devono migliorare, certo non ci si può migliorare molto perché non abbiamo molto tempo per allenarci. Dobbiamo analizzare, comunicare. Ma se guardiamo le statistiche siamo la squadra che in generale ha creato cinque-sei opportunità chiare in ogni partite. Serve più equilibrio, facciamo errori individuali che sono costati cari".

Su Messi. Preoccupato dalle voci intorno a lui che possono condizionare la squadra?

"Io ho una comunicazione con Leo sulle cose di campo. Non voglio sprecare energia su temi da fuori, perché non possiamo far nulla sulle voci da fuori".

Su Pedri

"È il giocatore che ha partecipato in più partite. A 17 anni è qualcosa di grande. La sua posizione? Può giocare in differenti posizioni a seconda delle nostre necessitò, a seconda dell'avversario. Può darci molte cose, lui è un giocatore soprattuto sveglio".

Sulle assenze

"Ci mancano giocatori, giocatori importanti come Ansu e Dembélé che possono giocare in profondità. Dovrò cercare soluzioni in tema tecnico e tattico, ma anche in tema di freschezza. Domani vedremo, con l'ultimo allenamento".

Sui problemi riscontrati nelle ultime partite

"Abbiamo incontrato squadre che giocando molto dietro ci hanno messo in difficoltà, sorprendendoci in due-tre giocate. Sotto questo aspetto è colpa nostra, non cerco colpevoli".

Su Coutinho

"Credo che Philippe preferisca giocare al centro, ma come esterno ha libertà totale di muoversi. Credo che nella nostra rosa la maggior parte voglia giocare al centro, ma serve equilibrio".

Sull'atteggiamento in panchina

"Non mi piace gridare durante la partita. Da giocatore non mi piaceva avere un allenatore così. Certamente serve più responsabilità in campo".

Sulle critiche a Messi

"Credo che nel nostro attacco Leo è molto importante. Molte giocate arrivano dal suo piede. Sotto questo aspetto credo che a volte è troppo facile incolpare lui, per il suo curriculum e per il fatto che sia il migliore al mondo. Ma non mi risulta che abbia fatto errori individuali in difesa".

Sull'utilizzo centellinato di Pjanic in Liga, rispetto alla Champions dove è titolare

"Credo che sia una casualità. Il suo ruolo al Barcellona è diverso rispetto alla Juventus, noi giochiamo in modo differente, vogliamo pressare di più. Paga il fatto che sia arrivato tardi, ma non ho mai avuto dubbi su Pjanic. Ho tanti centrocampisti e le mie scelte sono fatte per il bene della squadra".

Su De Ligt, allenato con la Nazionale olandese. Dispiaciuto di non averlo al Barcellona?

"Matthijs è un grande giocatore e nonostante la sua giovane età ha già tanta esperienza. Vogliamo sempre avere i migliori giocatori e lui può diventarlo nel suo ruolo, considerata l'età e considerato il fatto che è nel giro da molti anni. È una bravissima persona, cerca di migliorarsi sempre. E spiace per me che giochi alla Juve e non qui ma è successo prima che io arrivassi".

Sul confronto Messi-Cristiano Ronaldo

"Due squadre grandi, che devono vincere il girone. Chiaro, è sempre importante che ci siano i migliori. Cristiano Ronaldo è uno dei migliori che sempre segna, che sempre lotta e per il suo lavoro quotidiano merita i miei complimenti. Dovremo difenderci bene e tener palla, perché se hai tu la palla non corri il pericolo".

Siamo fortunati di essere nell'era di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi

"Fantastico goderci questi giocatri, al livello top nel mondo. I migliori degli ultimi 10-15 anni. E il loro successo è incredibile, devo fare i compliemnti a entrambi i giocatori, che sono giocatori differenti ma entrambi incredibili. Difficile dire chi sia il migliore, domani ci divertiremo".

Termina qui la conferenza stampa.