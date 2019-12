LIVE TMW - Bayer, Bosz: "Dobbiamo battere la Juve, senza pensare all'Atletico"

15.01 - Bosz sfida la Juve - Domani sera Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen, affronterà la Juventus già qualificata come prima del girone agli ottavi di Champions, mentre le Aspirine devono vincere e sperare. Oggi il tecnico presenterà in conferenza stampa la partita, a breve potrete leggere le sue parole in diretta testuale sulle pagine di TMW.

Inizia la conferenza, si parte dalla formazione.

"Vediamo domani. Sicuramente faremo due cambi, ma dal momento che possiamo convocare solo 18 giocatori vedrete questi due, poi il resto lo vedrete domani sul campo".

Quante speranze avete di passare il turno?

"Vogliamo vincere, questo è tutto".

Aranguiz è in scadenza di contratto. Come andrà a finire?

"Ovviamente è un giocatore bravo e importante. E ci piace avere giocatori così. Mi piacerebbe che rinnovasse".

Havertz torna in squadra. Quanto può influire?

"Come ho già detto prima, a me piace lavorare con giocatori bravi. Kai però non può battere la Juve da solo, quindi preferisco parlare della squadra che dei singoli".

Può essere un vantaggio a livello psicologico essere ancora in corsa nonostante sembraste spacciati?

"Secondo me non è un vantaggio. Noi siamo ancora dietro, quindi loro giocano in casa con la Lokomotiv Mosca e purtroppo sarà difficile per noi qualificarci".

Domani c'è più pressione rispetto alle ultime partite di Bundesliga. Seguirà anche il risultato della gara tra russi e spagnoli?

"Sappiamo di dover vincere. Poi vedremo come finirà l'altra partita. Non c'è pressione, sappiamo che dobbiamo vincere e vediamo quale sarà il loro risultato".

Si chiude qui la conferenza stampa di Bosz e Havertz.