LIVE TMW - Bologna, Mihajlović: "Contava la prestazione. Noi un po' fortunati"

Questa vittoria è stato il pezzo più difficile da quando è arrivato a Bologna? - "Ci serviva una vittoria di prestigio, non poteva capitare meglio che subito e contro l'Inter. Ora però non bisogna dargli troppi compiti perché altrimenti vanno in tilt. Hanno bisogno di stima e fiducia e questa vittoria gliene darà. Possiamo dare filo da torcere a tutti. Ora conquistiamo più punti possibile fino alla fine, gara dopo gara, pensando soprattutto a noi stessi"

Lyanco quando potrà recuperare? - "L'ho voluto perché lo conosco bene e so quello che può darmi. Ogni tanto è un po' ballerino come tutti i brasiliani, ma anche a Torino l'ho buttato dentro nel derby contro la Juve e ha sempre mostrato personalità. Non ha paura di niente. A fine primo tempo zoppicava, vediamo domani come sta"

Il Bologna arrivava sempre prima sul pallone? - "I ragazzi stanno bene, devo ringraziare Inzaghi per averli allenati al massimo. Siamo sempre stati lucidi e brillanti per lunghi tratti"

Il 4-2-3-1 può essere una soluzione per il futuro? - "In realtà in mezzo eravamo a tre, i mediani uscivano sul portatore di palla e aggredivano lo spazio alle spalle dei centrocampisti dell'Inter. Ripeto, non parlo dei singoli, tutti hanno fatto una grande partita. Importante è che anche chi entra a gara in corso, come Destro e Krejci, diano sempre un contributo. E stasera lo hanno fatto al massimo"

L'abbiamo vista arrabbiato con Poli... - "Certe palle deve darle a noi e non agli avversari. Deve aver coraggio, poi se si prende gol è colpa mia. Cerco di dare tranquillità ai miei"

Quanto ha influito - "Sapevamo che avremmo trovato un'atmosfera così, dipende sempre da te fare bene e vincere gare così. L'Inter è stata brava e ha giocato bene, non meritava di perdere e si poteva anche pareggiare. Siamo stati fortunati in alcune circostanze. Dovevamo stare uniti e così è anche arrivata una vittoria. I nerazzurri sono ben allenati, hanno sbagliato cose che di solito non falliscono. Sono convinto che usciranno da questo momento negativo perché sono una grande squadra"

Fare meglio di così non era facile... - "Non mi interessava il risultato, bensì la prestazione, pressare alti ed essere offensivi. Anche saper soffrire conta. Loro sono stati sfortunati, anche noi non bravi a sfruttare altre occasioni nel primo tempo. Ci mancano due settimane di lavoro come piace a me per alzare il tiro e giocare con intensità. Se non vinciamo con il Genoa questo successo però perde di significato. Con convinzione si può anche vincere a San Siro"

20.15 - Il Bologna torna a vincere dopo oltre quattro mesi in Serie A, espugnando clamorosamente San Siro come sei anni fa. Decide la rete al primo tempo Santander. A breve il nuovo tecnico dei felsinei, Sinisa Mihajlović, raggiungerà la sala stampa dello stadio San Siro per commentare la vittoria della sua squadra. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com