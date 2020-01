LIVE TMW - Bologna, Skov Olsen: "Da Orsolini posso solo imparare"

Nel pomeriggio seduta di rifinitura del Bologna in vista della trasferta di domani a Torino. Tra poco Andreas Skov Olsen prenderà la parola in sala stampa.

13:00 inizia la conferenza stampa

Domanda di TMW: come procede l'inserimento umano e tecnico nel Bologna?

"L'impatto con l'Italia è stato molto duro ma adesso va molto meglio grazie anche all'apporto del club e della mia famiglia. Il mio ruolo preferito è l'esterno d'attacco di destra ma posso giocare anche in altre posizioni, dove serve al mister. So di avere un grande giocatore come Orsolini nel mio ruolo ma da lui posso solo imparare".

Cosa ti manca per essere lo Skov Olsen che vediamo in Under 21?

"Sento più fiducia a casa mia ma credo che sia normale. Qui è più difficile perché il livello è più alto ma credo che continuando ad allenarmi duramente potrò migliorare ed essere decisivo".

In Danimarca l'esterno d'attacco deve difendere come in Italia?

"Non come in Italia. Qui c'è più applicazione difensiva anche per chi gioca in attacco, in Danimarca avevo molta più libertà offensiva".

13:27 termina la conferenza stampa