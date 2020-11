live Cagliari, Di Francesco: "Ai punti avremmo meritato qualcosa di più"

vedi letture

Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, commenterà a breve dalla sala stampa della Sardegna Arena il pareggio dei rossoblù contro lo Spezia di Italiano.

20.33 – Inizia la conferenza stampa.

Nel primo tempo ha urlato più volte "Siete Fermi". A chi si riferiva?

"Un po' a tutti, eravamo troppo statici. Nella ripresa la squadra si è mossa decisamente meglio: è come se nel primo tempo ci fossimo scaldati per uscire nel secondo. Nonostante tutto potevamo fare gol anche nel primo tempo, penso che ai punti avremmo meritato qualcosa di più".

Quanto è contento per il gol di Pavoletti?

"Sono molto felice per Leonardo, perché se lo merita. Ha sofferto tanto fin qui, si meritava una gioia di questo tipo".

Si aspetta altre positività dopo quella di Pereiro?

"Purtroppo anche questo pericolo è dietro l'angolo, come il gol al 93'. Il rischio c'è, è un virus maledetto che può spuntare da un momento all'altro".

L'hanno convinta i movimenti offensivi dei suoi?

"Abbiamo fatto molto meglio nel secondo tempo, quando ho visto una squadra spigliata: mi sono anche divertito a vederli, peccato non aver concretizzato tutta la mole di occasioni da gol prodotte".

Si aspettava una partenza di gara così?

"Devo dire di no, ma in campo c'è anche l'avversario, che in questo caso sta facendo molto bene e che ha un ottimo allenatore. Nel secondo tempo c'è stata solo una squadra in campo, però, ed eravamo noi".

Risultato giusto?

"Dopo il primo tempo avrei anche accettato il pareggio, ma dopo quanto fatto nella ripresa penso che avremmo meritato la vittoria".

20.41 – Termina la conferenza stampa.