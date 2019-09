LIVE TMW - Cagliari, Maran: "A Parma ottimo approccio, ma dobbiamo crescere"

Fonte: dalla sala stampa di Asseminello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine dell'allenamento mattutino l'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, interverrà in conferenza stampa da Asseminello. Orario di inizio previsto per le 12.30.

12.30 - Qualche minuto di attesa per mister Maran.

12.35 - Inizia la conferenza stampa.

Com'è andata la settimana dopo la vittoria di Parma?

"Abbiamo avuto pochi giorni a disposizione, visto che si gioca domani. Tolti i soliti, i ragazzi hanno lavorato col gruppo. Dovrò fare le mie valutazioni, anche perché si è giocato di pomeriggio e quasi abbiamo giocato i supplementari".

Le scelte di Parma, come Castro trequartista, sono una dichiarazione di intenti?

"Nell'economia di una squadra si fanno delle determinate valutazioni. Con l'Inter abbiamo fatto benissimo, forse a livello di prestazione abbiamo fatto anche meglio che a Parma. Dobbiamo però avere la fame di crescere e di migliorarci, anche se mi è piaciuto tanto l'approccio e l'impegno messo in campo".

Domani ritrova Kouame, uno degli attaccanti inseguiti in estate.

"Il Genoa è una squadra con ottimo potenziale, ma i miei attaccanti sono altri. E ora voglio che loro facciano più del loro massimo, per farci crescere sempre di più".

Klavan, Birsa e Ionita fuori: è un lusso averli a disposizione?

"È una rosa ampia che dà grandi opportunità a me e al Cagliari, poi chi va in campo sa che deve andare forte. Ma se dovessimo andare a vedere ogni volta chi non gioca la domenica precedente...io vedo una sana competizione e tutti vogliono dare una grossa mano. Domenica è stata la ripartenza che volevamo, ora dobbiamo dare una direzione dando continuità: la gara di domani deve diventare un'opportunità per tutti".

Che Genoa si aspetta?

"Giochiamo contro una squadra che sta bene, come dimostrano i risultati finora messi insieme. La società ha voluto prendere una strada diversa, con una rinnovata ambizione. Per questo dobbiamo mantenere sempre alta la tensione ed essere pronti a giocare una partita di questo genere".

La doppietta di Ceppitelli che segnale è per il gruppo, dopo il ko di Pavoletti?

"Stiamo lavorando tutti per aumentare le soluzioni di gioco e mettere tutti in condizione di andare a rete. Sappiamo che dobbiamo migliorare e dobbiamo farlo in fretta".

Un giudizio sul Var?

"Qualche volta nell'interpretazione non dà ancora la percezione di mettere tutti d'accordo, anche se è ovvio che ha portato miglioramenti incredibili. Sicuramente veder frenare ogni volta l'emozione non aiuta, ma ci abitueremo a questo. Bisogna in questi casi non farsi coinvolgere troppo da situazioni con emozioni negative, dobbiamo essere bravi a farci scivolare addosso tutto".

Un giudizio sul razzismo e sul Cagliari al centro delle polemiche internazionali.

"Ogni episodio va condannato e su questo siamo d'accordo tutti. Non mi piace che la nostra tifoseria venga poi additata come razzista, ma io non ho mai avvertito dal campo questo problema. L'eventuale episodio che discrimina poi, secondo me è sempre ingiusto e sbagliato".

Dove vuole arrivare questo Cagliari?

"Vogliamo crescere e migliorare. Noi lo sappiamo, la squadra e la società sicuramente".

12.55 – Termina la conferenza stampa.