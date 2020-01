LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Il gol all'inizio ci ha tramortito. Ora reagire"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

22.55 - Il Cagliari abbandona la Coppa Italia agli ottavi dopo una sonora sconfitta allo stadio San Siro (4-1) contro l'Inter. Positivo Radja Nainggolan che centra il palo, Alberto Cerri che serve uno splendido assist in area per Christian Oliva, autore dell'unica rete dei sardi. A breve il tecnico rossoblù, Rolando Maran, analizzerà la sfida dalla sala stampa del Meazza. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.27 - Iniziata la conferenza stampa di Rolando Maran

Squadra fragile, forse troppo?

"Sì, ma arriva il momento di dire basta a questo periodo nero. Mai la gara si era messa tanto in salita così in fretta. Ci ha tramortito per un tempo intero il loro vantaggio. Toglie fiducia, ma adesso dobbiamo reagire e guardare in faccia il nostro percorso. Cambiamo rotta, la classifica ce lo permette, ma serve far meglio"

Non si è vista la solita veemenza, può essere un calo fisiologico?

"Il finale di gara ci ha visti crescere, certi episodi influiscono, ma mi prendo l'ultima parte di gara. Dobbiamo essere bravi a ritrovare ciò che abbiam smarrito. Già stasera, in aereo, di ritorno per Cagliari. Siamo convinti di potercela fare"

Nelle ultime sette gare incassati 16 gol, dalla gara con la Sampdoria è parso avete perso la bussola: come mai?

"Purtroppo è vero, adesso bisogna avere la capacità di incidere per cambiare questo trend"

Inter di fatto perfetta, come si specchierà nella gara in arrivo di campionato contro i nerazzurri?

"Una grande squadra che trova sempre il modo per metterti in difficoltà. Se parti 1-0 dopo un minuto è finita, loro negli spazi diventano molto più forti. La gara col Brescia come una finale"

23.36 - Terminata la conferenza stampa