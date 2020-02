LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Non dobbiamo avere il braccino"

Fonte: dalla sala stampa di Asseminello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della trasferta di Marassi contro il Genoa, il tecnico del Cagliari Rolando Maran interverrà in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Inizio previsto per le ore 13.

12.58 – Inizia la conferenza stampa.

Chi manca domani? E quanto vi ha colpito il sorpasso di ieri del Bologna?

"Mancano Pavoletti, Cigarini, Rog e Ceppitelli. Luca si è allenato con la squadra, le sensazioni sono buone, ma abbiamo preferito aspettare. Non ci concentriamo sugli altri ma su di noi, siamo tornati a fare le prestazioni che volevamo e domani sarà una partita tosta per confermare le sensazioni positive. Dobbiamo essere bravi a limitare gli errori".

Domani spazio al 3-5-2?

"Sono aspetti su cui lavoriamo ogni settimana, di volta in volta posso scegliere il modulo che mi pare più congeniale. Come sempre prepariamo la gara per essere pronti alle varie situazioni che ci si presentano".

Pereiro si è mostrato carico: pronto per giocare dal 1'?

"Ha giocato molto poco quest'anno, questa settimana si è allenato con noi facendo cose diverse da quelle cui era abituato. Può darci qualcosa che prima non avevamo, mi auguro di potergli dare spazio presto".

Genoa-Cagliari è anche la sfida tra Perin e Cragno. Ballottaggio in vista Europei?

"Alessio è tornato subito quello che conoscevamo, così come quel posto in Nazionale se l'era già guadagnato. Mi auguro per lui che possa davvero figurare tra i convocati di Mancini".

Paloschi e Simeone: sono troppo simili per giocare insieme?

"Non è detto, anche se per caratteristiche sono simili. In questo momento stiamo giocando con una sola vera punta davanti, vedremo cosa ci riserveranno le prossime gare".

Quanto pesano due mesi senza vittoria, specie dal punto di vista mentale?

"Stanno pesando, perché quando ci si avvicina a portare a casa quel che ti sei guadagnato a volte ti viene il braccino. Ne abbiamo parlato con i ragazzi, dobbiamo superare questo momento: domenica scorsa eravamo nella loro metà campo, quando poi hanno trovato il pareggio. Non è un timore dovuto alla mentalità, ma a situazioni particolari. Sapete benissimo quanto volessimo i tre punti, specie per coronare la prestazione e dare continuità ai risultati. È rimasta la consapevolezza dell'amaro in bocca".

Quanto state lavorando sui gol che arrivano sul finale?

"Lavoriamo su tutti gli aspetti, anche perché i gol presi al 1' sono uguali a quelli del 90'. Questo però va analizzato, dobbiamo essere consapevoli di dover migliorare ed essere più forti anche delle situazioni che, in questo momento, stiamo pagando più del dovuto".

Cigarini-Oliva: è il cambio più naturale?

"Ho molte volte provato Toto, ma anche altre soluzioni come Radja: ho sicuramente in campo più opzioni".

Domani Cagliari-Juventus Primavera alla Sardegna Arena: un premio alla squadra di Canzi?

"Stanno facendo davvero un ottimo lavoro, è bello vivere con grande trasporto quello che stanno facendo. Sono felice per loro, perché si meritano anche l'attenzione di tutti".

Ancora su Pereiro: quanto è pronto a entrare negli schemi di questo Cagliari?

"Può essere inserito nel nostro contesto senza particolari modifiche. Quello che facciamo penso sia congeniale per le sue caratteristiche".

13.12 – Termina la conferenza stampa.