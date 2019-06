LIVE TMW - Chiesa: "Percassi mi dice tuffatore? Per me acqua passata"

Fonte: Dall'inviato a Coverciano

13.17 - Oltre a Nicolò Barella ci sarà Federico Chiesa, ala della Fiorentina, in conferenza stampa a Coverciano.

13.24 - Tanti i temi per il viola, dal passaggio societario al mercato, passando dal comunicato ufficiale dell'altro giorno.

13.40 - Inizia la conferenza stampa.

Sul mercato e sulla Fiorentina. "Fa piacere l'interessamento degli altri club, sto sentendo anche le notizie che arrivano da Milano. Ma sono concentrato sulla Nazionale".

Sull'essere bandiere. "Ognuno ha il proprio percorso, ora ci aspetta la Nazionale e un Europeo Under 21 che proveremo a vincere".

Sui gol. "Sicuramente in questa stagione sono migliorato, dai 6 ai 12 stagionali. Forse mi sono mancati un po' in Serie A, ma ci sto lavorando".

Su cosa è cambiato in Nazionale. "Abbiamo trovato un'idea di gioco, il mister ci ha aiutato a muoverci dentro quest'idea. Dalla gara con l'Ucraina abbiamo un metodo ben preciso, stiamo molto attenti a ciò che chiede l'allenatore. Conosciamo il mister, i compagni, abbiamo intrapreso un percorso che ci porterà a grandi vittorie".

Sul vincere Europeo under21 e poi Mondiale. "L'ultimo vinto, nel 2004, è stato di buon auspicio. Conosciamo bene il mister Di Biagio e saremo pronti per questo Europeo, vedremo in futuro".

Sul separare la gestione del calciomercato. "Ho messo il telefono in modalità aereo. È un onore essere qui, indossare la maglia azzurra è il sogno di ogni bambino, stare a Coverciano è un'esperienza fantastica che ti fa veramente rimanere concentrato sugli impegni e sull'allenamento di oggi pomeriggio".

Sull'estate della svolta. "Vincere le prossime due partite per l'Europeo sarebbe fantastico, come arrivare a trionfare con l'Under21".

Sulle discussioni con i dirigenti. "Non so nulla, non ho parlato con il club".

Sulle scelte. "Mi sto allenando come gli altri, sono a disposizione, sarà il mister a scegliere. Con la Grecia sarà difficile, è uno degli avversari più ostici del girone, servirà una partita di intensità".

Ancora sul mercato. "Ogni calciatore ha il suo percorso, le sue scelte. Ognuno ha mille futuri possibili. Per quanto riguarda me penso alla Grecia".

Sulle parole di Percassi. "Lo ringrazio per il complimento. Tuffarsi? Per me è acqua passata, è finito a settembre quando c'è stato l'episodio".

Sulle speranze in Nazionale. "Rimanere nella storia della Nazionale Italiana, magari finire accanto a quella foto - Mondiale 2006, ndr - sarebbe bellissimo".

Sui Della Valle. "Hanno dato molto a Firenze, sono scelte loro. Comunicato ufficiale su di me? Non ho visto niente".

14.01 - Finisce la conferenza stampa.