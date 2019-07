LIVE TMW - Cigarini: "Ho temuto per il rinnovo, felice di essere ancora qui"

Fonte: dal nostro inviato a Pejo

Sarà il centrocampista scuola Parma a prendere la parola per il secondo giorno di ritiro del Cagliari in Val di Pejo, a margine del primo allenamento quotidiano del gruppo allenato da Rolando Maran.

12.20 – Inizia la conferenza stampa.

Un anno fa sembrava essere un separato in casa, poi si è ripreso il Cagliari.

"Diciamo di sì, ma sono contento che inizi una nuova stagione e penso di essermi guadagnato la fiducia della società. L'inizio della stagione scorsa è stato complicato, ma ora le cose vanno benissimo".



È scattata la scintilla con Maran?

"In realtà col mister c'è sempre stato un buon feeling, quest'anno lo stiamo cementando sempre di più".

Si è sentito il regista della provvidenza?

"Fortunatamente la mia entrata in campo è coincisa con i miglioramenti della squadra, anche io ne ho beneficiato".

Ormai è considerato il leader della squadra.

"Come ho sempre detto, il leader lo fa il gruppo. Sono contento, percepisco la stima dei miei compagni nei miei confronti ed esserne un punto di riferimento comporta responsabilità in più".



Dopo Daniele Conti, il Cagliari ha faticato a trovare un regista completo come te. È così difficile?

"Il calcio sta cambiando, alcuni ruoli si stanno tuttavia perdendo. Oggi si guarda più ad altre cose rispetto alla tecnica, che nel calcio attuale conta forse meno".

Cagliari cosa rappresenta per lei?

"È una tappa fondamentale, il Cagliari ha puntato su di me dopo un anno difficile e non lo dimenticherò. La mia idea era già lo scorso anno quella di restare qui e sono contento che sia andato tutto bene".

Quanto è stato difficile trovare questa intesa?

"C'è stata qualche complicazione e per qualche tempo ho temuto che non si trovasse: c'è stato un momento di stallo e non sai mai come vanno a finire le cose, ma per fortuna siamo qui".

Cosa si perde con la cessione di Barella?

"Si perde tanto: è un giocatore di prospettiva, che ha dato tanto al Cagliari. È importante recuperare questo gap, sarà poi la società a decidere come".

Cigarini, Bradaric e Oliva. Tre giocatori per un solo ruolo, come vivete la competizione?

"Ci giochiamo le nostre carte, starà poi alla società valutare il da farsi sul mercato. L'anno scorso abbiamo vissuto bene il dualismo con Bradaric, ma siamo persone intelligenti e in primis viene il Cagliari, non l'io".

12.30 – Termina la conferenza stampa.