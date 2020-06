live DIRETTA BUNDESLIGA - Finali: ciclone Bayern, rallenta il Lipsia. Punti d'oro per il Mainz

17.27 - Si sono concluse le quattro partite in programma alle 15,30. Di seguito risultati e marcatori.

Bayer Leverkusen - Bayern Monaco 2-4

10' Alario (BL); 27' Coman (BM); 42' Goretzka (BM); 45'+1' Gnabry (BM); 66' Lewandowski (BM); 89' Wirtz (BL)

Eintracht Francoforte - Mainz 0-2

42' Niakhate; 77' Kunde

Fortuna Dusseldorf - Hoffenheim 2-2

5' e 76' rig. Hennings (F); 17' Dabbur (H); 61' Zuber (H)

Lipsia - Paderborn 1-1

27' Schick (L); 92' Strohdiek (P)

BAYER - BAYERN 2-4

EINTRACHT - MAINZ 0-2

15.30 - Iniziata la partita.

28' - Dopo un inizio lento e combattuto, grande occasione per Quaison. L'ex Palermo si presenta a tu per tu con Trapp, ma cestina la chance.

30' - Una grande occasione per parte: prima Kostic danza in area e prova ad incrociare col mancino, sfiorando il palo. Poi grandissima opportunità per gli ospiti: cross di Oztunali che trova Awoniyi tutto solo a due passi dalla porta, ma quest'ultimo manda alto.

42' - GOL! In vantaggio il Mainz grazie alla poderosa incornata di Niakhate, che da calcio d'angolo prende l'ascensore e batte Trapp. Gol molto pesante nella corsa salvezza questo.

16.16 - Finisce il primo tempo. Mainz avanti in chiusura di frazione, e vicino anche al raddoppio a pochi istanti dal fischio con Mateta.

16.33 - Inizia il secondo tempo.

53' - Annullato il potenziale raddoppio del Mainz. Stavolta Mateta, lanciato verso la porta di Trapp, non aveva sbagliato, ma è fuorigioco. Poco dopo pericoloso anche l'Eintracht con Chandler.

58' - Mainz scatenato: prima Oztunali arriva in area di rigore e calcia violentemente da posizione defilata, colpendo l'esterno della rete, poi Awoniyi semina tutti, ma scivola al momento di sfidare Trapp.

67' - Seconda rete di giornata annullata al Mainz. Quason era stato bravo a trovare la via della rete, lanciato a rete dal filtrante in contropiede, ma si è alzata la bandierina. Rimane qualche dubbio anche rivedendo i replay.

77' - GOL! Raddoppia il Mainz grazie al subentrato Kunde che, approfittando di un paio di evidenti ingenuità della difesa di casa, arriva davanti a Trapp e lo batte con un tiro ben piazzato. Dopo un check del VAR, arriva la conferma.

89' - Destro piazzato di Gacinovic su sponda di Andre Silva, ma è decisiva la deviazione di Niakhate a sporcare il tiro del serbo. Niente da fare per l'Eintracht.

17.22 - Finisce qua, dopo una grande parata di Trapp su Kunde, al termine di una partita giocata molto bene dal Mainz, che cerca così lo slancio salvezza. Male invece l'Eintracht.

FORTUNA - HOFFENHEIM 2-2

15.30 - Iniziata la partita.

5' - GOL! Fortuna Dusseldorf in vantaggio con il colpo di testa vincente di Hennings, lasciato solo in area di rigore e bravo a staccare di testa sul cross di Stoger.

8' - Si complicano le cose per la squadra ospite, appena rimasta in dieci. Rosso diretto sventolato dall'arbitro nei confronti di Hubner, che in area avversaria ha sbracciato troppo nei confronti di Ayhan, venendo espulso.

17' - GOL! Pareggio dell'Hoffenheim grazie a Dabbur. L'israeliano ha messo in rete un tentativo iniziale di Posch ribattuto dal portiere di casa Kastenmeier.

21' - Sembrava tornato immediatamente in vantaggio il Fortuna, con la doppietta di Hennings: colpo di testa, nuovamente, su un'azione nata dalla caparbietà di Zimmermann a sinistra. Dopo un paio di minuto di revisione, però, il VAR invita l'arbitro a rivedere l'episodio, e il gol viene annullato per fallo su Posch.

31' - Fortuna che si sta riversando in avanti: bravo qualche istante fa Baumann a dire di no a Berisha sul violento mancino da fuori area.

16.18 - Finisce il primo tempo. Nonostante l'uomo in meno, il Fortuna non riesce a sfondare sull'Hoffenheim, che ha agguantato il momentaneo gol del pari in inferiorità numerica.

16.34 - Iniziato il secondo tempo.

49' - Che occasione mancata da Skov! Contropiede fulminante che lo manda a tu per tu con Kastenmeier, ma l'attaccante mette troppa potenza e manda alto.

61' - GOL! A sorpresa è l'Hoffenheim a trovare il vantaggio. Gran ripartenza, nonostante l'uomo in meno da ormai inizio gara: Skov si allarga a sinistra e punta l'area, prima di servire Zuber a rimorchio. Destro preciso, angolato e vantaggio ospite.

68' - Hennings usa la sua arma migliore, il colpo di testa, su cross di Thommy, sfiorando la traversa. Fortuna vicino al pareggio, spinge ancora la squadra di casa.

75' - Rigore per il Fortuna Dusseldorf, causato dalla trattenuta di Nordtveidt su Thommy. L'arbitro ammonisce il difensore e indica il dischetto. Andrà Hennings.

76' - GOL! Non sbaglia Hennings, che spiazza Baumann aprendo il mancino.

81' - Stoger ci prova con un potente mancino da fuori area, ma non inquadra lo specchio. Tutto in avanti il Fortuna, alla ricerca di un gol che potrebbe cambiare le sorti salvezza.

17.24 - Finisce la partita. Un bell'incontro, emozionante e denso di colpi di scena, terminato in parità. Un punto che non serve granché a nessuna delle due squadre, ed in particolare al Fortuna, ancora terzultimo e con soli tre punti di margine sul Werder.

LIPSIA - PADERBORN 1-1

15.30 - Iniziata la partita.

16' - Enorme rischio per Upamecano, che ha fermato un avversario involato a rete con una dura scivolata. Soltanto giallo per il centrale, quasi graziato.

22' - Schick prova a far male da punizione, ma il suo tiro, deviato dalla barriera, va alto.

27' - GOL! Il Lipsia la sblocca grazie al ritrovato Patrick Schick! L'ex Sampdoria e Roma è bravo a piazzare basso ed angolato il bel pallone offerto da Werner, siglando il suo decimo gol stagionale per l'1-0.

43' - Che sciocchezza da parte di Upamecano. Già ammonito, e graziato, in precedenza, prende male un fischio arbitrale e scaglia lontano il pallone. Secondo giallo, ed è espulso.

16.17 - Finisce il primo tempo. Lipsia che stava controllando comodamente la partita fin qui, anche se l'espulsione di Upamecano potrebbe cambiare le cose.

16.33 - Iniziato il secondo tempo.

60' - Quarto d'ora scarso di ripresa in cui è il Paderborn ad avere il predominio territoriale nei confronti della squadra di casa, rimasta in dieci a fine primo tempo. Ma l'occasione più importante del secondo tempo l'ha appena avuta Dani Olmo, che ha impegnato Zingerle con un gran destro.

67' - Werner sfiora il raddoppio! Fa tutto bene l'attaccante, che legge l'errore difensivo e scarta il portiere Zingerle uscito fuori area, non riuscendo però poi ad inquadrare la porta col tentativo finale.

70' - Antwi-Adjei sfiora il pareggio! Bella azione di un Paderborn sempre minaccioso, con il giovane attaccante che conclude di potenza, non centrando però la porta.

86' - Di nuovo molto pericoloso Antwi-Adjei, lanciato in area di rigore, un po' defilato: il suo destro, però, si infrange basso sull'esterno della rete. Molto pericolosi gli ospiti.

89' - Werner fa la barba alla traversa! Servito in area di rigore da Angelino, il centravanti di casa col mancino non riesce ad inquadrare lo specchio e chiudere la partita.

92' - GOL! Pareggio del Paderborn che arriva grazie a Strohdiek, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ritter riesce a calciare: Gulacsi risponde ma il pallone lì, ed ecco la zampata del capitano.

17.23 - Finisce la partita. Delusione in casa Lipsia: la squadra di Nagelsmann è stata ripresa in pieno recupero dal fanalino di coda del campionato, e potrebbe aver lasciato per strada punti preziosi. Ha inciso in negativo l'espulsione di Upamecano.

15.15 - Buon pomeriggio ai lettori di TuttoMercatoWeb.com da Dimitri Conti, pronto a raccontarvi in diretta le partite delle ore 15.30 nel calendario della 30^ giornata di Bundesliga. Ecco di seguito il programma:

Bayer Leverkusen - Bayern Monaco (formazioni)

Eintracht Francoforte - Mainz

Fortuna Dusseldorf - Hoffenheim

Lipsia - Paderborn