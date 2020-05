live Emergenza Coronavirus. Gravina incontra Conte. Carnevali lancia l'allarme

Coronavirus e calcio: tutti gli aggiornamenti in tempo reale su come il virus sta condizionando il nostro mondo

Lo sport ai tempi del Coronavirus. Il calcio italiano lavora per prevedere tutti gli scenari futuri, con l'obiettivo di completare la stagione interrotta dalla pandemia, quando sarà possibile. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

11.42 - Carnevali riporta l'attenzione sul tema economico - “Se non giochiamo, libri in tribunale”. È questo l’allarme che lancia Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. “Se vogliamo far morire il calcio - prosegue il dirigente neroverde - siamo sulla strada giusta. Qua siamo tutti pazzi, non capisco il perché di tutta questa confusione. Guardo a noi: se si torna in campo i danni sono enormi, ma se non si torna è un vero e proprio disastro. Se qualcuno non vuole giocare lo dica apertamente, ma se l’industria calcio non riparte fallisce”.

10.50 - Gravina incontra Conte: blitz nel weekend - Nel weekend ci sarà il confronto tra il presidente FIGC e il premier Conte. Ieri la Federcalcio ha consegnato al CTS il protocollo rivisto e corretto grazie al lavoro dei medici sportivi di Serie A, ma intanto, grazie alle norme previste dal Decreto Rilancio, inizia a studiare un piano B che preveda una conclusione rapida della stagione (i playoff a cui ha accennato lo stesso Gravina ieri) e una riforma organica del sistema, ivi compresi l’allargamento della Serie B e il semi-professionismo in Serie C.

10.26 - Allenamenti al via senza maxi-ritiri? Niente partitelle e sessioni tecniche - L’apertura del ministro Spadafora riavvicina il calcio alla ripartenza, con qualche difficoltà. Ieri il titolare del dicastero dello Sport ha sgonfiato alcuni dei punti critici, a partire dai maxi-ritiri, che si potranno non svolgere, e da una certa disponibilità sul rivalutare il discorso della quarantena obbligatoria. Le squadre di Serie A potranno iniziare a partire da lunedì gli allenamenti collettivi, ma seguendo i protocolli già previsti per altri sport, dato che il calcio su questo non è riuscito a trovare una sintesi. Così si potranno svolgere sedute “di gruppo”, ma mantenendo le distanze di sicurezza: niente partitelle, niente sessioni tecniche. E verosimilmente nessuno scambio tra palloni, potenziali fattori del virus.

9.36 - UEFA, parla Ceferin: "Non credo a boicottaggi del calcio italiano - “Non credo a tentativi di boicottaggio da parte del calcio italiano”. Raggiunto dal Corriere dello Sport, il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, commenta così gli ultimi sviluppi del nostro pallone verso la ripartenza. “Nessuno vuole essere bollato come irresponsabile - spiega - le leghe nazionali stanno redigendo protocolli molto seri che ci proteggeranno, anche se il rischio zero non esiste”.

8.38 - Un passo verso la ripresa? - Nuova giornata interlocutoria per il mondo del calcio. Nel corso della serata di ieri ha parlato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, dicendosi stupito della retromarcia dei club di A, aprendo il fronte della possibile revisione e affermando che le società potranno partire con gli allenamenti collettivi di squadra seguendo i protocolli previsti per gli altri sport (con distanziamento sociale). Ora è attesa per il confronto tra Gravina, presidente FIGC, e Conte, presidente del Consiglio dei Ministri: col Governo impegnato nel varo del nuovo decreto sulla fase 2 (quella a partire da lunedì) è difficile possa avvenire già oggi. La Federcalcio, intanto, ha convocato per il 20 maggio il prossimo Consiglio Federale, nel quale si capirà se il calcio italiano può riprendere o meno, e anche con quali modalità: torna in voga l'idea dei playoff per concludere la stagione. Mano tesa, infine, dalla UEFA: la scadenza del 25 maggio per comunicare le proprie decisioni diventa solo indicativa, e la stagione potrà chiudersi anche oltre il 3 agosto.

SABATO 16 MAGGIO -

22.36 - Deadline per fine campionati il 3 agosto può cambiare ancora - Il messaggio di Aleksander Ceferin, numero uno della UEFA, è stato chiaro e anche quando parla di "Ligue 1 che si è conclusa troppo presto a questo si riferisce. Rispettando sicurezza e protocolli, l'obiettivo è cercare di portare a termine le stagioni. La deadline fissata per il 3 agosto potrebbe esser portata più avanti e conseguentemente questo si rifletterebbe sulle gare di Europa League e Champions League di questa stagione.

21.17 - Spadafora apre alla revisione A Rete 4 parla il Ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. "Sicuramente con l'evoluzione che avremo nei prossimi dieci giorni, quando ci sarà la vera riapertura, dal 18 maggio, se la curva del contagio lo consentirà, massima disponibilità a rivedere in maniera meno restringente anche questa regola. Nessuno ostruzionismo o voglia di creare difficoltà, ma le regole che sono in vigore devono essere rispettare".

21.05 - Termina incontro: decisiva sarà la revisione del protocollo E' terminato l'incontro in videoconferenza tra il direttivo dell'Assocalciatori e i rappresentanti delle società di Serie A. Un summit interlocutorio, in attesa anche di quello che sarà l'esito ufficiale dell'incontro tra Federazione e medici sportivi. Dalla riunione emerge la volontà dei giocatori a riprendere a giocare ma con una data sicura indicata dalle istituzioni. Non c'è un "no" al ritiro ma i calciatori chiedono, sulla scia di quando ha detto Gravina, che venga rivisto il protocollo sulla quarantena. A questo proposito potrebbe risultare importante l'apertura di questa sera del Ministro dello sport , Vincenzo Spadafora, che si è detto disponibile a discuterne se la curva dei contagi dei prossimi giorni sarà incoraggiante. Il ritiro a prescindere, per sindacato e rappresentanti, non ha senso perché non preserva in assoluto da contagi e in caso di positività oltretutto si fermerebbe il calcio. Per questo la revisione sul modello tedesco è al centro della discussione.

20.48 - Riunione AIC-calciatori in corso È ancora in corso la riunione tra il direttivo dell'Assocalciatori, il sindacato dei giocatori italiani, e i rappresentanti dei club di Serie A, in cui si è parlato della ripartenza e della delicata tematica del protocollo della FIGC. Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky Sport, i calciatori sarebbero d'accordo nel modificare il protocollo sulla quarantena. Nessuna società, inoltre, avrebbe convocato i giocatori per il ritiro a partire da lunedì.

19.08 - Gravina: "Quarantena di squadra con un positivo: questo è il tema che ci preoccupa" - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, torna a parlare di tutti i temi che hanno fatto discutere circa il protocollo della Serie A, in primis quello della responsabilità penale dei medici di Serie A. "L’INAIL con una sua circolare ha già chiarito che c’è responsabilità solo in caso di dolo e di colpa grave. Quello che ci preoccupa rimane il tema del positivo che manda tutta la squadra in quarantena. Tema che affrontiamo con determinazione e anche con attenzione, per evitare un rapporto stressato che porti tensioni e il blocco del campionato". Il numero uno federale ha parlato anche del tema legato ai ritiri e alle sedi deputate a ricevere le squadre.

18.33 - Alle 19 nuovo summit tra AIC e rappresentanti calciatori - Un'altra giornata intensa, segnata da tante riunioni tra le varie parti per cercare un'intesa sul protocollo. Dopo l'incontro in mattinata tra FIGC, Lega Serie A, Fmsi e Gianni Nanni - rappresentante dei medici della A -, è previsto un nuovo summit, alle 19, tra l'AIC e i rappresentanti dei calciatori del massimo campionato. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui invece non dovrebbe andare in scena la riunione di Lega tra i club, anche se i dirigenti continuano a tenersi in contatto.

18.01 - Il bollettino odierno della Protezione Civile - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 68.176 nuovi tamponi e individuati 789 nuovi positivi al COVID-19. Il numero degli attualmente positivi è di 72.070, 4.370 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 242 persone affette da coronavirus per un totale di 31.610 decessi in Italia dall'inizio dell'epidemia. I casi totali sono 223.885: di questi, 120.205 i guariti, quasi cinquemila in più rispetto a ieri. Qui tutti i dati.

16.56 - Agazzi chiude con la Cremonese: dietro c'è il CoViD-19 - Michael Agazzi chiude il suo rapporto con la Cremonese. Il portiere, ex Milan e Cagliari, con una nota ha dato notizia e spiegato le sue ragioni: “La mia è una decisione sofferta ma ponderata. Mi sono reso conto che nella situazione causata dal contagio da Covid-19 il mio amato calcio è passato in secondo piano. Credo che le società di calcio, pur facendo il massimo sforzo per consentire ai propri calciatori di lavorare in sicurezza, non riescano a garantire al 100 per cento la tutela della loro salute. E questo mi spaventa! Vedo inoltre che all’orizzonte starebbe per profilarsi un lungo periodo di ritiro, al quale risponderei: “No”. Negli ultimi anni, pensando al futuro, ho cercato di mettere in cima alle mie priorità la mia famiglia! Di conseguenza le mie scelte sono state e sono funzionali ad essa. Congruo con me stesso e i miei principi ecco la volontà di interrompere il rapporto di lavoro in ragione del fatto che nutro profondo rispetto nei confronti di chi mi ha onorato come persona e atleta”.

16.00 - In Serie B si lavora alla ripartenza - È da poco terminata l’assemblea di Lega B che all’unanimità ha stabilito la ripresa degli allenamenti collettivi dieci giorni dopo il protocollo della FIGC verrà aggiornato (è argomento di discussione in queste ore).

15.30 - Nota della Lega Serie A: "Protocollo da integrare" - Questa la nota della Lega Serie A dopo l'incontro di questa mattina: "Si è tenuto questa mattina, in un clima di fattiva collaborazione, l’incontro tra la FIGC, la Lega Serie A, il presidente della Fmsi Maurizio Casasco e il rappresentante dei medici della serie A, Gianni Nanni. Sono stati analizzati i punti del protocollo difficilmente attuabili e sono state costruttivamente elaborate alcune integrazioni atte a risolvere problematiche oggettive. Vi è stata una generale condivisione delle proposte finali, formulate per garantire una ripresa in piena sicurezza degli allenamenti di gruppo, che verranno tempestivamente sottoposte al Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, al Ministro della Salute e al CTS".

15.00 - Si ferma Cipro, riparte la Russia - È stato cancellato il campionato cipriota di calcio. Questo è quanto stabilito dalla Federcalcio che fa sapere che il Governo non ha approvato il protocollo per la ripresa del torneo. Discorso diverso, invece, in Russia: La Prem'er-Liga russa ripartirà il prossimo 21 giugno, dopo oltre tre mesi di stop a causa dell'emergenza Coronavirus, e terminerà il 22 luglio.

13.50 - Terminato incontro FIGC-Lega-medici: nel pomeriggio contatto Gravina-Spadafora - Il vertice tra Lega Serie A, Federcalcio e medici è terminato da poco e Sky Sport ha dato i primi aggiornamenti. La Lega ha comunicato alla FIGC che il protocollo studiato dalla Federcalcio per la ripresa degli allenamenti dovrà essere rivisto in tre punti: nella modalità della quarantena in caso di calciatore positivo, nella modalità del ritiro e nella responsabilità dei medici. Ciò che la FIGC aveva cambiato, dopo la richiesta del CTS, non va bene alle squadre di A e alla Lega. Oggi pomeriggio ci sarà un contatto tra Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e il ministro dello sport Spadafora e vedremo quella che sarà la sua reazione, se privata o pubblica e se ci sarà la volontà di modificare il protocollo. A breve dovrebbe arrivare anche una nota ufficiale della Lega Calcio.

12.51 - Valente (M5S): "I club di Serie A hanno ragione, serve cambiare il Protocollo" - Ai microfoni di TMW, Simone Valente, Deputato del Movimento del 5 Stelle, ha parlato del momento difficile per il calcio italiano: "Per la verità, alcune criticità del Protocollo le avevo sottolineate anche io alla Camera. Con questo tipo di Protocollo, soprattutto se si trova un giocatore positivo, è molto difficile arrivare alla conclusione del campionato. Ho chiesto di sondare vie alternative, guardando al panorama Europeo. E la Lega Calcio è giusto che faccia tutte le sue valutazioni specifiche in totale autonomia". Clicca qui per l'intervista completa.

12.11 - Vertice FIGC-Lega-Medici ancora in corso - È iniziata poco dopo le 10 la riunione tra i vertici della Federcalcio, quelli della Lega Calcio e il dottor Nanni, rappresentante dei medici della Serie A. Le decisioni che verranno prese verranno poi portate al governo e al CTF, anche se la data non è stata ancora fissata.

10.40 - AIC, Tommasi: "Importante avere una data certa per la ripartenza. Protocollo? Ci sono delle criticità" - Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, è stato intervistato da Rainews: "Il Protocollo di sicurezza? Ci siamo ritrovati per analizzarlo e capire quali sono le novità. Ci sono delle criticità che hanno evidenziato i club, speriamo di trovare un modo per superarle in modo da poter ripartire. Sicuramente non avere una data certa per l'inizio della stagione genera incertezza, vorremmo avere più dati ed indicazioni. Il ritiro, vista la gestione dei casi di positività che rischia di bloccare un'intera squadra, è uno dei punti in sospeso. È un grande punto interrogativo, una positività potrebbe interrompere sul piu bello il percorso. Bisogna capire cosa fare in caso di una singola positività. "Speriamo di avere una data certa. Da una data certa si può costruire un percorso fatto di controlli, test e modalità di allenamento. Questo aiuterebbe tantissimo, oggi la difficoltà è avere una data certa. Quella del 13 giugno è un'ipotesi, speriamo di poter avere una data certa al più presto".

09.46 - In Parlamento prevale il sì alla ripartenza - Lega e FIGC si preparano ad andare da Giuseppe Conte per discutere della ripartenza e il Corriere dello Sport di questa mattina parla dell'ormai scelta di far ripartire la Serie A che sarà politica. Se infatti la decisione fosse presa dagli scienziati il campionato non potrebbe riprendere, visto che il CTS ritiene troppo alto il rischio. Conte, maggioranza e opposizione hanno rimarcato nel dibattito parlamentare che l'industria calcio, con tutti i posti di lavoro che genera e gli introiti che garantisce al fisco, non può riavviarsi quando ci sarà rischio zero.

VENERDÌ 15 MAGGIO

23.19 - Giulini: "Tutti i club vogliono cambiare il protocollo" - Questa la dichiarazione del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, a seguito dell’assemblea di oggi: “La Lega di Serie A ha recepito quelle che sono le indicazioni per la ripresa delle attività collettive e tutti i club hanno concordato di chiedere di apporre una serie di modifiche dettate dal buonsenso, come la possibilità di riprendere da subito gli allenamenti di gruppo (considerato che la ripresa del campionato è fissata tra meno di un mese), utilizzare un protocollo simile a quello tedesco qualora vi fosse la positività al virus di un giocatore (e non prevedere la quarantena di tutti) ed infine non costringere le squadre a stare due o più settimane in ritiro dopo che si è stati per oltre due mesi in regime di isolamento domestico. Confidiamo che la Federazione si faccia portavoce con l’autorità governativa affinché si possa gestire una ripresa con regole rigide e che tutelino la salute di tutti, ma che al contempo permettano una reale ripresa delle attività con la volontà di terminare questa stagione sportiva entro fine luglio.”

22.20 - Marotta: "O cambia il protocollo o non andiamo in ritiro" - No al protocollo. Giudicato “inapplicabile” da diversi club di Serie A nella giornata di oggi. Tra questi, l’Inter di Giuseppe Marotta, che è stato molto chiaro: o le norme sulla ripresa degli allenamenti cambiano, o i nerazzurri non andranno in ritiro. E l’ad interista, in assemblea, l'ha detto a chiare lettere, secondo quanto riferito da repubblica.it: “Non vogliamo fare polemica, ma semplicemente con queste regole non saremmo in grado di andare in ritiro. Per questo chiediamo che siano cambiate, o non avremo alternative".

21.18 - Il comunicato - Dopo il dietrofront della Serie A sui ritiri, con la Lega Serie A che va verso la richiesta di una deroga anche sulla quarantena e le responsabilità dei medici, è arrivata una nota ufficiale della stessa Lega: "Si è svolta questo pomeriggio in video conferenza una riunione tra rappresentanti delle Società e medici delle stesse per un'analisi delle indicazioni sulla ripresa degli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio. L'incontro si è svolto in un clima propositivo e di collaborazione tra Club e componente medica, con l'obiettivo di trovare soluzioni idonee e praticabili nell'applicazione delle istruzioni ricevute, con particolare riferimento alla quarantena di gruppo e alla responsabilità dei medici sportivi.

A tale proposito domani mattina la Lega Serie A, insieme ai vertici della FMSI e al Dott. Nanni, si riunirà con la Figc, per individuare insieme un percorso costruttivo di confronto con il Ministro della Salute, con il Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, con il CTS, e giungere a un protocollo condiviso".

20.01 - Dietrofront in Lega Serie A - Un consiglio di Lega per discutere alcuni punti del protocollo FIGC. Oggi i club si sono ritrovati e sono arrivati alla conclusione che chiederanno alla Lega di intercedere con il Governo. Le società non vorrebbero più svolgere il maxi ritiro, si chiederà una variazione sulla quarantena per tutta la squadra in caso di un calciatore positivo e di non considerare la responsabilità del medico del lavoro. Tutto da rifare, un ennesimo cambio di programma. E ora la palla passa di nuovo al Governo e al Comitato Scientifico.

19.51 - Samp, comunicato sui nuovi test: tutti negativi - Buone notizie in casa Sampdoria, dopo gli ulteriori test ai quali si sono sottoposti i calciatori. Tutti negativi i quattro precedentemente risultati positivi. Questo il comunicato del club blucerchiato: "L’U.C. Sampdoria comunica che i quattro calciatori, precedentemente risultati positivi al Coronavirus-COVID-19, sono stati sottoposti come da prassi ai due tamponi ravvicinati e sono al momento risultati negativi".

19.21 - L'assocalciatori: "Nuovo protocollo non assicura la conclusione del campionato" - “Le condizioni del nuovo protocollo non sono idonee a garantire la conclusione del campionato, c’è il rischio di un nuovo stop”. Sono questi i passaggi salienti del comunicato con cui l’AIC ha reso noto pochi minuti fa lo svolgersi di un incontro di approfondimento con i rappresentanti dell’assocalciatori nelle venti squadre di Serie A.

18.15 - Protezione Civile, il bollettino del 14 maggio - Di seguito il bollettino odierno della Protezione Civile.

Attualmente positivi: 76.440 (-2.017)

Deceduti: 31.368 (+262, +0,8%)

Guariti: 115.288 (+2.747, +2,4%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 855 (-38, -4,3%)

Tamponi: 2.807.504 (+71.876)

Totale casi: 223.096 (+992, +0,4%)

16.01 - Udinese, Pozzo: "Superare l'emergenza prima di ripartire. Ma siamo ancora abbastanza distanti" - "La posizione dell'Udinese è di riprendere a giocare in condizioni di sicurezza, il che significa non rischiare ulteriore contagi". Il patron dell'Udinese, Gianpaolo Pozzo, ha rilasciato una lunga intervista alla Rai. Queste le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club friulano: "Il Governo però ritengo che si stia comportando molto bene, procedendo con la dovuta prudenza. Da appassionato di calcio dico che questa attività va esercitata nell'ambiente e nelle condizioni giuste". (Clicca qui per la news completa)

15.25 - Il medico della Lazio: "Pronto a dimettermi se la squadra non avesse rispettato il protocollo" - In diretta su Radio Punto Nuovo è intervenuto Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio, parlando anche della notizia apparsa stamani in merito alla presunta violazione del protocollo durante gli allenamenti: "Ho letto della questione della Lazio e cerco di vigilare, perché se fosse vero potete immaginare le conseguenze. Sono stato smentito e credo ci sia una smentita ufficiale sulla presunta partitella di ieri, per giunta la foto è vecchia. Non è compito mio, mi sono solo preoccupato di sapere se fosse vero o falso: non corrisponde alla verità ed arriverà comunicazione da parte della società. Un medico non può fare da balia, perché confido nel senso di responsabilità che i giocatori hanno avuto fin dall'inizio. Se fosse vero? Se la situazione sfugge al mio controllo, sarei costretto a dimettermi. Mi assumo le mie responsabilità, ma se sfuggono al mio controllo, come posso? Non sono l'unico medico, c'è tutto uno staff con cui lavoro in totale sintonia e le decisioni le prendiamo collegialmente come giusto che sia".

14.30 - La CONMEBOL detta le regole per la ripartenza: no agli sputi e allo scambio di magliette - La CONMEBOL non ha ancora reso noto le date di ripresa delle sue competizioni - Copa Libertadores e Copa Sudamericana - ma intanto ha dato alcune indicazioni che i giocatori saranno tenuti a osservare. Sarà vietato sputare, baciare i palloni e scambiarsi le maglie. Inoltre, ogni calciatore dovrà usare bottiglie d'acqua personali e indossare la mascherina durante le interviste. Anche i panchinari dovranno indossare le mascherine.

13.40 - Malagò: "Al 99% la Serie A ripartirà il 13 giugno. Ma non so se arriverà alla fine..." - Giovanni Malagò annuncia la ripartenza del calcio in una intervista a 'Radio 2'. Il presidente del CONI s'è così espresso sulla ripartenza della Serie A: "Al 99% la Serie A ripartirà il 13 giugno. Mi sembra che si stia facendo di tutto per ricominciare e per mettere in condizione il sistema di ripartire. Poi sulla possibilità che finisca bisogna avere la palla di vetro e questa è la mia opinione. E' un vero rischio, ma per la Serie A l'obiettivo primario e unico è quello di ricominciare. Questa è una mentalità che io non ho, forse è un fatto culturale. Però io penso che nella vita, anche se uno è convinto e determinato, deve sempre avere un'alternativa, altrimenti si rischia di compromettere una situazione già molto complessa".

13.10 - FIGC, attivato pool investigativo della Procura per verificare il rispetto del protocollo sanitario - La FIGC ha attivato da oggi un pool investigativo della Procura federale, con il compito di verificare il rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli sanitari della federazione, così come approvati dalle autorità di governo. Il pool, alle dirette dipendenze del procuratore - si legge nella nota ufficiale della FIGC - verificherà che gli allenamenti dei club professionistici ad oggi individuali e dal 18 maggio di gruppo, vengano svolti secondo quanto previsto dai protocolli indicati.

12.22 - Quarantena allargata valida per 2 settimane di allenamenti. Poi si potranno rivedere le linee guida - Le condizioni imprescindibili poste dal Cts al protocollo per la ripresa degli allenamenti hanno creato preoccupazioni e punti interrogativi, fra le 20 squadre di Serie A. In particolar modo il passaggio in cui si dispone la quarantena di 2 settimane obbligatorie per tutto il gruppo squadra in caso di un solo caso di positività. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, nel documento inviato dalla FIGC al Ministero dello Sport c’è anche un passaggio a metà fra una richiesta e una speranza. Le indicazioni riguarderebbero le prime due settimane di allenamento (quindi in linea teorica 18-31 giugno) con possibile estensione alla terza, inoltre il nuovo protocollo dice: “Successivamente, sulla base del combinato disposto alle evidenze epidemiologiche e delle misure governative che verranno adottate, potranno essere fornite linee guida aggiornate per un possibile allentamento della ‘quarantena volontaria’ in occasione dei successivi periodi di allenamento e/o ripresa delle gare”.

11.40 - La ripresa del campionato il 13 giugno salverebbe la Coppa Italia: possibile finale il 22 luglio - La data, pur sempre ipotetica, per la ripartenza della Serie A è stata fissata al 13 giugno. Da quel giorno al 2 agosto, deadline imposta dalla UEFA, ci saranno 8 fine settimana e 7 possibili turni infrasettimanali. Uno spazio che, spiega la Gazzetta dello Sport, regala speranze anche alla Coppa Italia. L’Assemblea di Lega ha buttato già la sua verosimile ipotesi: le due semifinali di ritorno che mancano, Juventus-Milan e Napoli-Inter, potrebbero essere giocate il 30 giugno e l’1 luglio, a quel punto resterebbe oltre 1 mese per trovare spazio alla finale di Roma. E in tal senso, la data ipotizzata dalla Lega è quella del 22 luglio.

11.28 - Ieri momenti di agitazione in Lega. Iniziativa dell'Udinese contro le condizioni poste dal governo - Durante l’Assemblea di Lega di ieri, spiega il Corriere dello Sport, è scoppiato un caso per la lettera a firma Gianpaolo Pozzo nella quale l’Udinese minacciava l’autosospensione del personale sanitario e amministrativo della società. La scelta friulana sarebbe servita come protesta nei confronti delle condizioni imposte dal governo per la ripresa. La cosa non è piaciuta all’ad De Siervo che ha chiesto le dimissioni dal Consiglio di Campoccia, rappresentante proprio dei friulani. Critici su questa presa di posizione anche Preziosi del Genoa e Cellino del Brescia.

10.01 - 15 club su 20 favorevoli alla ripresa del campionato il 13/6. Serie A pronta nonostante le insidie - 15 società di Serie A su 20 hanno votato favorevolmente: in linea teorica, il 13 giugno può ripartire la Serie A. L’Assemblea di Lega ha dato parere favorevole alla ripartenza prima della metà di giugno sebbene i 5 club contrari (Torino, Udinese, Sassuolo, Napoli e Sampdoria) volessero aspettare almeno una settimana in più, ovvero il 20 giugno. Una riunione di 4 ore in cui sono emersi problemi e preoccupazioni per le tantissime criticità di questo periodo soprattutto legate allo stringente protocollo imposto dal Cts alla FIGC che rischia di fermare tutto. Ma in caso di arrivo al 13 giugno senza problematiche o malaugurati stop la Serie A ha già detto che sarà pronta a giocare le restanti 12 giornate (13, considerando i recuperi, per Inter, Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Verona, Cagliari, Torino e Parma). A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

09.16 - Oggi altra giornata intensa, c’è attesa - Nella giornata di oggi ministro Spadafora ancora al centro del dibattito: il numero 1 dello sport italiano prenderà parte alla giunta del CONI, col lui anche il dottor Casasco del Cts. Si parlerà della ripresa di tutto lo sport italiano, ovviamente ci sarà spazio anche per il calcio. E già in giornata potrebbe arrivare anche la data dell’incontro fra il premier Conte e il mondo del calcio, FIGC in testa, per parlare più dettagliatamente della ripresa e per capire i margini di allentamento delle misure. Grande attesa, inoltre, per le prime reazioni ponderate alla ripresa degli allenamenti il 18 maggio e alle stringenti norme imposte dal protocollo redatto da FIGC e Cts del governo.

GIOVEDÌ 14 MAGGIO

22.55 - Gravina: "Guardiamo al futuro con fiducia - “Un passaggio fondamentale per tutto il calcio italiano”, commenta così il Presidente della FIGC Gabriele Gravina l’approvazione da parte del Governo del cosiddetto Decreto Rilancio, al cui interno sono contenute misure urgenti proposte dalla Federcalcio per attutire il danno economico generato dall’emergenza Covid-19 e porre le basi per il rilancio dell’intero settore. “Con l’adozione di questi importanti provvedimenti, – continua Gravina come si legge in una nota della Federcalcio- per i quali ringrazio il premier Conte, l’intero Esecutivo e in particolare i ministri Spadafora e Gualtieri, possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia”.

20.38 - Il Decreto Rilancio - Al termine del Consiglio dei Ministri di oggi, il premier Giuseppe Conte prende la parola in conferenza stampa da Palazzo Chigi per presentare il testo finale del nuovo decreto Rilancio: “È un testo complesso, sono oltre 250 articoli, ma parliamo di 55 miliardi, pari a due manovre, due leggi di bilancio. È un lavoro incredibile, abbiamo lavorato non solo con i ministri, ma devo ringraziare gli staff tecnici che hanno lavorato giorno e notte per portare a compimento questa fatica. Sappiamo che il Paese è in attesa, abbiamo impiegato del tempo, ma è stato non un minuto di più per un testo articolato”

18.08 - Il bollettino della Protezione Civile di oggi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 61.973 tamponi e individuati in tutto il territorio nazionale 888 nuovi positivi al COVID-19. Le persone attualmente positive sono 78.457, 2.809 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte 195 persone affette da COVID-19 per un totale di 31.106 deceduti dall'inizio dell'epidemia. I guariti sono 112.541, +3.502 rispetto a ieri.

16.34 - Spadafora: "Gli allenamenti cominceranno il 18 maggio" - Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, nella propria informativa presentata alla Camera dei Deputati ha dato il via libera per gli allenamenti il 18 di maggio. "Pochi minuti fa ho ricevuto la lettera da Gravina, presidente della FIGC, in cui ha reso noto di avere accolto tutte le osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico, riadattando il protocollo e consentendo - senza altre difficoltà - a riprendere gli allenamenti dal 18 di maggio".

15.00 - La Bundesliga riparte con nuove norme igieniche: vietati abbracci, strette di mano e sputi - Vietati gli abbracci come manifestazione di giubilo, nessuna stretta di mano, e andrà "evitata la produzione di saliva (sputi)". Sono queste alcune delle regole che i calciatori della Bundesliga e della Liga 2 dovranno rispettare, tornando in campo in Germania a porte chiuse sabato 16 maggio, dopo il lungo stop dovuto al Coronavirus. Un regolamento di 35 pagine, di cui riportano i media tedeschi, contiene le nuove norme igieniche.

14.38 - Hellas Verona, Setti: "Se vogliamo il bene del calcio, non lo possiamo fermare" - Parlando nel corso di una diretta Facebook organizzata per celebrare il trentacinquesimo anniversario dello Scudetto del Verona, il presidente Maurizio Setti ha parlato anche della ripresa del campionato in Italia: "Sono un po' come la Borsa in questo momento: con degli ups and downs pazzeschi. Credo che, se vogliamo il bene del calcio, non lo possiamo fermare. E lo dico in una posizione che mi consentirebbe di stare zitto, perché noi potremmo anche avere qualche sorpresa (il Verona sarebbe settimo in classifica con la fine anticipata della stagione e di conseguenza in Europa Leage, ndr). Ma, seguendo un ragionamento di sistema, credo che il calcio debba ripartire. Intanto perché i problemi che abbiamo oggi li avremmo anche a settembre".

12.31 - Premier, protocollo per la ripartenza inviato ai club: vietati i tackle durante gli allenamenti - Stop ai tackle, disinfezione dei locali, gruppi di lavoro formati al massimo da cinque persone. Il protocollo ufficiale per la ripresa del calcio inglese, riporta la BBC, è stato inviato ieri ai giocatori e dirigenti della Premier League. La parola chiave è "distanziamento", che deve essere rigorosamente rispettato. Oltre ai campi e agli spogliatoi, verranno disinfettati anche le bandierine, i coni utilizzati per gli allenamenti e i pali. I giocatori non dovranno usare mezzi pubblici e dovranno arrivare da soli, avendo cura di pulire gli interni dei veicoli regolarmente.

12.25 - FIGC, protocollo aggiornato pronto per essere mandato al Cts. Inizia l'Assemblea di A - In questi momenti - riporta Sky Sport - la FIGC sta mandando il protocollo al Cts con gli adeguamenti richiesti dal Comitato tecnico scientifico per l'ok definitivo agli allenamenti di squadra dei club di Serie A dal 18 maggio. Come da programma, inoltre, è iniziata da pochi minuti l'Assemblea della Serie A.

11.48 - Ripresa Serie A? Spadafora: "E' il nostro auspicio. Ma solo con le giuste condizioni sanitarie" - Nel corso della sua informativa al Senato, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha così parlato della possibile ripresa del campionato di Serie A: "Resta la necessità di ridefinire l’apertura del campionato: se riprenderà, come tutti auspichiamo, lo farà perché saremo arrivati alla decisione dopo una successione ordinata di attività e decisioni che consentirà di riprendere il campionato in totale sicurezza per tutti. Non era possibile decidere con fretta o spinte strumentali. L’incertezza ha caratterizzato tutti i paesi, solo quelli che hanno scelto di chiudere hanno deciso subito. Anche in Germania, che sta per riprendere, ci sono stati dei rimandi. Il governo ha sempre tenuto una posizione prudente, mentre presidenti di club e opinionisti hanno legittimamente cambiato opinione strada facendo. Noi abbiamo mantenuto la linea della coerenza, senza pressioni. Se il campionato riprenderà lo farà perché ci sono le condizioni".

09.23 - Serie A, l'agenda di oggi - Oggi la Federazione invierà al ministero dello Sport il nuovo protocollo per tornare in campo dopo le direttive ricevute dal Comitato tecnico-scientifico. L'obiettivo resta quello di dare il via agli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio come preventivato negli scorsi giorni ma con due nodi che restano da sciogliere: la responsabilità degli staff sanitari, che sono sul piede di guerra per il rischio penale in caso di nuovi positivi; e la quarantena obbligatoria che scatterebbe con i nuovi contagi. Alle ore 12 verrà tutto discusso nel corso dell'Assemblea di A che dovrà anche trattare il delicato tema legato ai diritti televisivi. Alcune risposte sono attese anche da parte del Ministro Spadafora, che interverrà alla alle 11 al Senato e alle 16 alla Camera trattando anche il tema del calcio.

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO

23.59 - La FIGC aggiorna il protocollo secondo le richieste. Nelle prossime ore la consegna al Cts - Ultime sul protocollo di ripresa del calcio italiano direttamente da Sky Sport. Il tema è stato centrale nel Consiglio di Lega di oggi, anche se non è stata tratta alcuna conclusione. Il concetto resta: "Aspettiamo quello definitivo". E in questo senso - riporta sempre Sky - nelle prossime ore la Federcalcio consegnerà al Comitato Tecnico Scientifico il protocollo aggiornato con gli adeguamenti richiesti. E a proposito del Cts, a molti non è piaciuto quanto scritto nero su bianco nell'ultimo verbale dove, al punto 1, si parlava di "documentazione inizialmente fornita dalla Figc largamente lacunosa e imperfetta".

23.53 - Bundes, c'è anche un Piano B qualora il campionato non dovesse essere portato a termine - La ripresa del calcio in Germania si avvicina sempre di più, ma intanto spunta anche un "Piano B" qualora non si riuscisse a portare a termine la stagione. Se il torneo non dovesse malauguratamente finire a causa dell'emergenza Coronavirus - riporta SportBild - varrebbe infatti per ogni verdetto la classifica al momento dello stop. Giovedì prossimo, nell'assemblea straordinaria già fissata da giorni, toccherà così alle 36 società di Bundes e seconda divisione approvare (anche) questa possibilità.

23.00 - La Lega risponde a Sky sui diritti: "Prioritario il rispetto delle scadenze dei pagamenti" - L'ad della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, interpellato dall'ANSA ha risposto al CEO di Sky che in una missiva di questa sera ha chiesto di cercare una soluzione condivisa col broadcaster. "La porta del dialogo con Sky è sempre rimasta aperta in tutte queste settimane, nel rispetto dovuto al partner storico della Serie A. Nei contatti avuti con Sky, però, abbiamo sempre ribadito come fosse necessario che, prioritariamente, Sky rispettasse le scadenze di pagamento previste dai contratti. Fin da subito abbiamo chiarito che la richiesta, formulata da Sky, di uno sconto compreso tra il 15% e il 18%, in caso di prosecuzione del campionato, evidentemente non poteva essere accettata, tanto più in un momento finanziariamente così complicato per le nostre squadre. Sono sicuro che domani in assemblea le squadre sapranno trovare una posizione unitaria finalizzata a garantire il rispetto dei propri diritti".

22.10 - Portogallo, c'è la data ufficiale per la ripresa della Primeira Liga: il campionato riparte il 4/6 - Adesso è ufficiale: giovedì 4 giugno riprenderà la Primeira Liga. Lo ha confermato la stessa Lega Calcio portoghese, con un comunicato ufficiale che spazza definitivamente via ogni dubbio sulla ripartenza del massimo campionato, già nell'aria ormai da qualche giorno. Lo scorso 30 aprile il Governo aveva dato infatti il via libera alla ripresa dell'attività sportiva all'aperto, calcio compreso, nel rispetto però di un rigido protocollo sanitario.

18.25 - I numeri del bollettino della Protezione Civile - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 67.003 tamponi e individuati in tutto il territorio nazionale 1.402 nuovi positivi al COVID-19. Le persone attualmente positive sono 81.266, 1.222 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte 172 persone affette da COVID-19 per un totale di 30.911 deceduti dall'inizio dell'epidemia. I guariti sono 109.039, +2.452 rispetto a ieri. Qui tutti i numeri di oggi.

17.01 - "Un nuovo positivo all'interno di un club? Si ferma tutto" - A dichiararlo quest'oggi è stata Sandra Zampa, Sottosegretaria al Ministero della Salute che quest'oggi ha parlato della ripartenza del calcio nel corso di una intervista rilasciata a 'Radio Kiss Kiss Napoli'. "Il ministro Spadafora ha spiegato bene che i medici delle squadre dovranno assumersi tutte le responsabilità. La serie B? Compete al Ministro dello Sport, da quello che so si è presa un'altra settimana per valutare non solo al serie B, ma anche agli altri sport di squadra. Ma è una decisione che spetta a Spadafora anche per una sorta di senso di equità".

16.25 - Capua (commissione medica FIGC): "CTS ha messo i bastoni tra le ruote. Così non si riparte" - Pino Capua, membro della commissione medica FIGC e presidente della commissione antidoping della Federcalcio, ha parlato in merito alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico per avviare la Fase 2 del calcio italiano: "Se non si trova una soluzione, il campionato non parte. Il modulo tedesco è assolutamente percorribile, non capisco perché non farlo anche in Italia, il CTS ha messo i bastoni tra le ruote. L'obiettivo di tutti è quello di far ripartire il calcio, sedendoci ad un tavolo e ragionando, una soluzione si trova. Per quanto riguarda i dilettanti, bisognerà attendere un vaccino, il rischio 0 non ci sarà a settembre, ottobre o novembre. Bisogna avere grande pazienza ed equilibrio. Sono estremamente convinto che la presenza di un'associazione precisa con tutti medici che lavorano nel mondo del calcio, sia indispensabile. Parliamo di un argomento delicatissimo, in questo periodo d'emergenza non si deve tralasciare nulla".

15.13 - Il documento integrale presentato dal CTS - Dalla quarantena, alla responsabilità dei medici: di seguito il documento integrale presentato ieri dal CTS e su cui, adesso, sta lavorando il comitato medico scientifico della FIGC: clicca qui.

12.30 - CTS: 15 giorni di isolamento dopo la ripresa degli allenamenti. Poi si valuterà sul campionato - Nuovi aggiornamenti sulle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico in ordine alla possibile ripresa del calcio. Secondo quanto riferito dall’Ansa, tra le raccomandazioni del CTS vi sarebbe la necessità per le squadre di rimanere in isolamento per 15 giorni dalla ripresa degli allenamenti di gruppo. Solo al termine di questo periodo sarà possibile valutare l’eventuale ripresa del campionato, mentre ieri il Ministro Spadafora aveva parlato della necessità di una settimana per questo tipo di valutazioni.

12.17 - Comunicato Cagliari: tutti negativi - Buone notizie in casa Cagliari. Come comunicato dal club sul proprio sito ufficiale, tutti i test fatti ai giocatori sono infatti risultati negativi: "Il Cagliari Calcio comunica che i test molecolari e sierologici, svolti nella giornata di ieri, hanno dato tutti esito negativo al Covid-19 per tutte le persone coinvolte. I test sono stati effettuati nel Centro sportivo di Assemini dal personale sanitario dell’Ats Sardegna. Lo screening medico dei calciatori proseguirà con le visite cardiologiche presso il centro Korian di Quartu Sant’Elena in programma a partire da oggi".

8.20 - Via libera agli allenamenti collettivi, oggi gli ultimi passaggi - Dopo l'ok ricevuto ieri dal CTS, i club di Serie A e la FIGC lavorano per la ripresa degli allenamenti collettivi. Oggi sarà completato il lavoro di riscrittura del protocollo, da domani le società convocheranno formalmente i giocatori per dare il via, a partire da lunedì prossimo, alle sessioni di gruppo che sono il passaggio indispensabile per provare a tornare in campo.

MARTEDÌ 12 MAGGIO

21.22 - Anche il Cagliari taglia uno stipendio - Il Cagliari "taglia" la mensilità di aprile, seguendo l'esempio di Juventus, Parma e Roma, le altre società di Serie A che sono già intervenute sugli stipendi dei propri tesserati, costretti a fermarsi per lo stop al campionato dovuto al Coronavirus: "La società Cagliari Calcio comunica che nella giornata odierna è stata raggiunta una transazione con tutti i giocatori della prima squadra che prevede la rinuncia agli emolumenti della mensilità di aprile 2020. Il Presidente Tommaso Giulini ringrazia gli atleti che hanno sottoscritto l’accordo per la sensibilità dimostrata nel voler concretamente contribuire a tutelare la società, in un periodo particolarmente complicato e di difficile previsione in merito alla evoluzione futura. Come richiesto anche dai firmatari del documento, tale transazione contribuirà a portare ad una drastica riduzione dello strumento della cassa integrazione per i dipendenti della società".

20.40 - Spadafora: "Al primo positivo, quarantena di squadra" - Altro intervento pubblico del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ai microfoni di Rai 1, ospite del telegiornale serale, fa il punto sulla ripresa del calcio di Serie A e non solo: "Il CTS chiede delle modifiche vincolati al protocollo FIGC: per esempio di garantire che se durante gli allenamenti dovesse emergere un positivo, la squadra e tutto lo staff rimangano in quarantena senza contatti esterni oppure che siano i medici ad assumersi le responsabilità dell'attuazione del protocollo. Ma anche che i test molecolari siano a carico delle società e non a discapito dei cittadini: se la FIGC accetterà queste cose, gli allenamenti di squadra potranno ricominciare. Quando potrà ricominciare il campionato? La linea di prudenza è quella giusta, Serve almeno un’altra settimana per capire la curva dei contagi e poi decidere sul campionato

19.50 - CTS: "Squadre in quarantena generalizzata in caso di una positività al Coronavirus" - Una quarantena di 14 giorni per tutta la squadra in caso di positività anche di un solo componente del collettivo: è questa la richiesta che, secondo quanto riportato dall'ANSA il Comitato Tecnico-Scientifico che lavora a supporto del Governo ha fatto alla FIGC per concedere la ripresa degli allenamenti collettivi a partire dal prossimo 18 maggio.

19.01 - Atalanta, otto stranieri in quarantena a Zingonia: per loro allenamenti separati - Dopo la pausa domenicale sono ripresi oggi gli allenamenti individuali dell'Atalanta, cominciati martedì 5 maggio al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. La formula, causa distanziamento sociale, prevede la suddivisione in quattro spicchi del campo principale e del campo 5 retrostante su turni di quattro giocatori per volta a partire dal mattino. Training personale e separato - riporta Sky Sport - invece per gli otto tornati recentemente dai rispettivi Paesi e in quarantena ufficiale da sabato presso la sede di Zingonia per due settimane: i tedeschi Gosens e Czyborra, lo sloveno Ilicic, il croato Pasalic, l'olandese Hateboer, lo svizzero Remo Freuler, il nazionale albanese Berat Djimsiti (che risiede in Svizzera) e il franco-senegalese Adrien Tameze.

18.22 - Juventus, proseguono gli allenamenti individuali. E Demiral continua col percorso riabilitativo - Continuano gli allenamenti individuali dei giocatori della Juventus. In questi giorni - si legge nella nota ufficiale del club bianconero - sono presenti al JTC Bentancur, Bernardeschi, Bonucci, Buffon, Chiellini, Cuadrado, De Sciglio, Dybala, Pinsoglio, Pjanic, Ramsey e Rugani. Merih Demiral, intanto, prosegue intanto il suo percorso riabilitativo presso il J Medical.

18.10 - I Ministri Speranza e Spadafora: "CTS ha esaminato il protocollo FIGC, avanti con prudenza" - Dichiarazione congiunta da parte dei ministri di Sport e Salute, Vincenzo Spadafora e Roberto Speranza circa la ripresa del calcio: “Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla FIGC è stato espresso oggi dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti. Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio”.

18.07 - Protezione Civile, il bollettino: 744 nuovi contagi (-836 rispetto a ieri). 179 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore.

Attualmente positivi: 82.488 (-836)

Deceduti: 30.739 (+179, +0,6%)

Guariti: 106.587 (+1.401, +1,3%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 999 (-28, -2,7%)

Tamponi: 2.606.652 (+40.740)

Totale casi: 219.814 (+744, +0,3%)

16.40 - Austria, il Ministro Kogler: "La tipico Bundesliga dovrebbe ripartire entro i primi giorni di giugno" - Anche l'Austria si avvia verso la ripresa del calcio giocato. Dopo una settimana di confronti tra il Ministero della Salute, i rappresentanti della tipico Bundesliga e l'Associazione calcistica austriaca (ÖFB), Governo e istituzioni del calcio sembrano aver trovato la quadra. "Credo si potrà tornare a giocare tra fine maggio e i primi giorni di giugno", ha detto nella serata di ieri il vice cancelliere e ministro dello sport Werner Kogler. Annunciata la ripresa degli allenamenti di gruppo a partire da venerdì 15 maggio, ma già mercoledì dovrebbe essere annunciato il programma esatto per la ripresa dei giochi. In Austria il campionato è fermo al 22esimo turno.

LUNEDÌ 11 MAGGIO