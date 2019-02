LIVE TMW - Europa League, Inter a Francoforte. Napoli contro Salisburgo

13.34 - Termina qui il nostro LIVE, da Nyon è tutto. Seguito su TuttoMercatoWeb.com commenti, approfondimenti e dettagli degli ottavi di Europa League sorteggiati oggi.

13.28 - Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, parla così ai microfoni di Sky del sorteggio che ha messo di fronte ai nerazzurri l'Eintracht: "Affrontiamo una squadra tedesca, sempre dura da battere, dovremo prepararci al meglio. Condivido quello che hai detto, sarà un avversario duro da battere, l'Inter è cresciuta tantissimo, solo così potremo ambire a passare il turno. Favoriti? Credo che l'Inter deve cercare sempre di andare fino in fondo, anche se ci sono tante altre squadre attrezzate, ci proveremo. Icardi ci sarà? Continua a essere un giocatore importante, speriamo che possa esserci, sarebbe d'aiuto per la squadra. Quando ci sono dei problemi nello spogliatoio serve un confronto interno, ma questa è una opportunità per unire ancora di più il gruppo. Servirà creare le condizioni per vincere. Confronto con la squadra? La situazione che si è creato è spiacevole, serve un chiarimento ma con il bene della squadra come obiettivo principale. E' tutto risolvibile. Icardi di nuovo capitano? E' stata una decisione approfondita, si è studiato bene tutto quello che c'era da capire e poi è arrivata la scelta. Se ho parlato con Mauro? Se n'è parlato troppo di questa questione, io ancora non ci ho parlato, aspettiamo. Lui si deve chiarire col gruppo, questa è la priorità. La fascia è una cosa importantissima, è essere un esempio per i compagni, che ti rispettano per quello che fai dentro e fuori dal campo. Condivido le parole di Handanovic, ma ora concentriamoci sulle partite che arriveranno. Speriamo di poter arrivare in fondo, la squadra ci tiene tantissimo".

13.20 - "E' una squadra ben allenata che gioca con grande intensità e grande ritmo. Ha buone potenzialità offensive. Bisogna fare grande attenzione". Beppe Bergomi ha commentato a caldo il sorteggio degli azzurri sulle frequenze della tv satellitare: "Il Napoli è superiore al Salisburgo ma quella tedesca non è una squadra che ti fa portare a casa facilmente il risultato. Gioca con una linea difensiva molto alta e grande ritmo".

13.20 - Per l'Inter sfida non semplice l'Eintracht Francoforte ha battuto due volte la Lazio nel girone ed è stata una delle poche squadre a chiudere il girone con sole vittorie. Un ostacolo molto difficile dunque sulla strada europea degli uomini di Spalletti:

13.18 - Sarà dunque un confronto col Salisburgo il prossimo ostacolo per il Napoli di Ancelotti, che inizierà in casa la sfida degli ottavi di Europa League. Al cospetto degli azzurri la carnefice della Lazio, che cedette il passo agli austriaci ai quarti di finale.

13.12 - La prima estratta è il Chelsea, che quindi giocherà in casa. La prima sfida sarà tra Blues e Dinamo Kiev. Inter seconda sorteggiata: per la formazione di Spalletti sfida all'Eintracht Francoforte. Subito estratto anche il Napoli, che sfiderà il Salisburgo iniziando in casa il confronto. Anche l'Arsenal giocherà davanti ai propri tifosi l'andata: per i Gunners sfida al Rennes, che ha appena eliminato il Betis Siviglia. Di seguito gli ottavi sorteggiati:

Chelsea-Dinamo Kiev

Eintracht Francoforte-Inter

Dinamo Zagabria-Benfica

Napoli-Salisburgo

Valencia-Krasnodar

Siviglia-Slavia Praga

Arsenal-Rennes

Zenit San Pietroburgo-Villarreal

13.04 - Via al sorteggio: sul palco Giorgio Marchetti, UEFA Director of Competitions e l'ex portiere del Valencia Andres Palop: "Sono contento di aver aiutato la mia squadra a vincere questa competizione", le parole spese dall'ex giocatore poco prima dell'inizio vero e proprio dell'estrazione dall'urna.

12.55 - A pochi minuti dal sorteggio di Nyon che determinerà gli abbinamenti degli ottavi di finale di Europa League, Beppe Bergomi ha un auspicio per le due italiane rimaste in lizza per la vittoria finale: "Eviterei Inter-Napoli, speriamo non esca questa doppia sfida. Queste sono due squadre che sono scese dalla Champions e che possono fare un ottimo percorso, anche se ci sono altre squadre forti".

12.48 - L'anno scorso, con quattro squadre ai sedicesimi di finale, ne arrivarono due agli ottavi, Lazio e Milan. Adesso ce ne sono due completamente diverse, Inter e Napoli. I rossoneri si fermarono agli ottavi, sconfitti nettamente dall'Arsenal, mentre i biancocelesti arrivarono fino ai quarti di finale: il ko con Salisburgo proiettò gli austriaci in semifinale.

12.41 - La squadra che vorrebbero tutti? Slavia Praga o Dinamo Zagabria, comode anche come trasferte (in ottica italiana). Andare a Krasnodar è sicuramente scomodo, ma la rosa ha tanti limiti. Chi evitare assolutamente: Arsenal e Chelsea, ma anche Siviglia ed Eintracht Francoforte. Gli andalusi hanno escluso la Lazio, i tedeschi hanno battuto la squadra di Inzaghi due volte nel girone.

12.35 - Luciano Spalletti non ha paura: "Siamo convinti che possiamo competere con ogni team in ogni torneo, andare avanti in tutte le competizioni così non è certamente facile ma ci proveremo". Queste le parole del tecnico nerazzurro dopo il successo sul Rapid Vienna.

12.21 - Come nelle ultime edizioni, per situazioni socio-politiche, non possono essere sorteggiate per un confronto diretto Zenit San Pietroburgo e Dinamo Kiev, e Krasnodar con la formazione ucraina. Nessun impedimento invece per i derby nazionali: per l'Italia dunque rischio Inter-Napoli, per la Russia Zenit-Krasnodar e così via.

12.10 - Andiamo a vedere chi saranno le squadre coinvolte nel sorteggio: Napoli e Inter per l'Italia, Arsenal e Chelsea per l'Inghilterra, Siviglia, Valencia e Villarreal per la Spagna, per la Russia Zenit San Pietroburgo e Krasnodar, poi la ceca, Slavia Praga, l'ucraina Dinamo Kiev, la francese Rennes, la lusitana Benfica, l'austriaca Salisburgo, la tedesca Eintracht Francoforte e la croata Dinamo Zagabria.

11.57 - Le gare degli ottavi di finale si disputeranno il 7 marzo e 14 marzo, ai soliti orari delle partite di Europa League. Un "turno" dunque a partire dalle ore 18:55 e un altro a partire dalle 21:00. Il sorteggio per gli eventuali quarti di finale avverranno il 15 marzo. La prima estratta giocherà in casa l'andata, non ci sono dunque teste di serie.