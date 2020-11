live EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Milan fermo sullo 0-0, Sparta Praga avanti

vedi letture

Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

La quarta giornata di Europa League entra nel vivo e già stasera potrebbero esserci i primi verdetti. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb.com, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle gare delle ore 18.55, in campo il Milan.

RISULTATI IN AGGIORNAMENTO

Gruppo A

CSKA Sofia - Young Boys 0-1 (34' Nsame)

Gruppo B

Molde - Arsenal 0-0

Gruppo G

Aek - Zorya 0-0

Braga - Leicester 2-1 (4' Elmusrati, 9' Barnes, 24' Paulinho)

Gruppo H

Lille - Milan 0-0

Sparta Praga - Celtic 2-1 (15' Edouard, 26' Hancko, 38' Julis)

Gruppo I

Maccabi Tel Aviv - Villarreal 0-0

Qarabag - Sivasspor 1-1 (8' Zoubir, 40' Kone)

Gruppo J

LASK Linz - Anversa 0-0

Gruppo K

CSKA Mosca - Feyenoord 0-0

Wolfsberger - Dinamo Zagabria 0-0

Gruppo L

Gent - Stella Rossa 0-1 (1' Petrovic)

Slovan Liberec - Hoffenheim 0-0

---

CSKA SOFIA - YOUNG BOYS 0-1

18.55 - Si parte!

34' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Nsame sblocca la rete sul campo del CSKA, gli svizzeri si portano a quota 7 punti al pari con la Roma!!!

MOLDE - ARSENAL 0-0

18.55 - Si parte!

13' - NELSON! L'Arsenal sfiora il gol con la conclusione dell'esterno mancino, dopo l'assist di Lacazette!

AEK - ZORYA 0-0

18.55 - Si parte!

BRAGA - LEICESTER 2-1

18.55 - Si parte!

4' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Elmusrati arriva e calcia dalla distanza, Schmeichel non può farci nulla!!!

9' - ARRIVA IL PARI DEL LEICESTER!!! Barnes trova il gol, Foxes che tornano in partita!!!

24' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Azione incredibile da parte del Braga, Paulinho da due passi non sbaglia!!!

29' - Doppia occasione per i padroni di casa, ma Schmeichel salva tutto. Sull'azione successiva Under sfiora il gol del 2-2!

LILLE - MILAN 0-0

Clicca qui per seguire la diretta testuale di Lille-Milan su TuttoMercatoWeb.com!

SPARTA PRAGA - CELTIC 2-1

18.55 - Si parte!

15' - IL CELTIC PASSA IN VANTAGGIO!!! Edouard entra in area e calcia, diagonale imprendibile!!!

26' - LO SPARTA PRAGA PAREGGIA!!! Dopo una serie di rimpalli in area Hancko trova la girata giusta!!!

38' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Julis porta in vantaggio i suoi, errore da parte della difesa scozzese!!!

MACCABI TEL AVIV - VILLARREAL 0-0

18.55 - Si parte!

13' - OCCASIONE VILLARREAL! Bacca ci prova in rovesciata, ma Daniel devia in calcio d'angolo!

35' - Il Villarreal ci prova, ma al momento la squadra di Emery non riesce a trovare spazi in fase offensiva.

QARABAG - SIVASSPOR 1-1

18.55 - Si parte!

8' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Zoubir non sbaglia, padroni di casa in vantaggio!!!

40' - Calcio di rigore per il Sivasspor!

40' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Kone non sbaglia dal dischetto!!! Gli ospiti tornano in partita!!!

LASK LINZ 0-0

18.55 - Si parte!

CSKA MOSCA - FEYENOORD 0-0

18.55 - Si parte!

WOLFSBERGER - DINAMO ZAGABRIA 0-0

18.55 - Si parte!

GENT - STELLA ROSSA 0-1

18.55 - Si parte!

1' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Petrovic sblocca la sfida con una gran botta dalla distanza!!!

22' - Il Gent ci sta provando in tutti i modi, ma i biancorossi non stanno concedendo nulla.

SLOVAN LIBEREC - HOFFENHEIM 0-0

18.55 - Si parte!

30' - Gli ospiti sfiorano la rete dopo gli sviluppi di un corner, ma fino a questo momento sono arrivate pochissime occasioni da gol.