live Exploit Lione, Rudi Garcia vola basso: "La Juventus resta favorita"

Lione-Juventus 1-0 (31' Tousart)

Exploit del Lione che vince 1-0 con merito al Groupama Stadium contro la Juventus. Davide batte Golia, a segno il piano tattico di Rudi Garcia, tecnico dell'OL che si presenta in conferenza stampa dopo la gara. Seguila live su Tuttomercatoweb.com.

E' contento della vittoria, immaginiamo.

"Sono contento della vittoria, della partita altrettanto. Nel primo tempo abbiamo giocato ben organizzati senza concedere tranne due discese di Ronaldo ma contro queste squadre non è facile. Però abbiamo segnato, sprecato anche delle occasioni, poi nel secondo tempo è stata più complicata. La Juventus ha messo dentro più attaccanti, però sono contento per la solidità dei ragazzi. Glielo avevo detto prima della partita, era importante, ora vogliamo segnare allo Stadium".

Ha giocato col 3-5-2, con Guimaraes dal 1'.

"Avevamo preparato la gara per giocare così, Guimaraes è stato importante per noi per portare il pallone e per le sue capacità difensive. E' stato importante sia su Ronaldo che su Rabiot che su Alex Sandro".

I suoi hanno seguito le sue indicazioni in modo importante.

"L'applicazione dei giocatori stasera è stata importante, sono orgoglioso di loro. Il ritorno però sarà sicuramente difficile, ne siamo consci".

Bruno Guimaraes è stato tra i protagonisti del match ed è appena arrivato.

"E' tecnico, fluidifica il gioco, recupera tanti palloni, ne gioca altrettanti. L'ho seguito in modo continuo anche prima che arrivasse qui, ha caratteristiche ottime per noi".

Come si spiega la differenza tra la vostra stagione e la vittoria di stasera?

"Guardo stasera e la possibilità di andare ai quarti ma la Juventus resta favorita. Ora guardo al futuro, al Saint-Etienne, al PSG ma abbiamo battuto una delle squadre più forti del mondo".

E' davvero convinto che la Juventus resti favorita?

"Se non segniamo, è dura. Dobbiamo farlo per aumentare le chance di qualificarci".

Termina qui la conferenza stampa di Rudi Garcia