LIVE TMW - FIFA The Best: stasera la premiazione a Milano. CR7 assente

Buonasera lettrici e lettori di TMW. Questa sera, a partire dalle 20.30, saranno assegnati, nella splendida cornice del Teatro alla Scala di Milano, i prestigiosi FIFA Football Award. Rimanete sulle nostre pagine per gli aggiornamenti sulla premiazione e tutte le parole dei protagonisti.

20.29 - Anche il Fenomeno vota per il difensore olandese - C'è anche il brasiliano Ronaldo, che sceglie il suo favorito: "Sono tre grandi giocatori, fenomeni. Non lo so: Messi e Ronaldo hanno già vinto, Van Dijk no quindi forse voterei lui. È un giocatore incredibile, penso lo meriti".

20.28 - Materazzi sceglie Van Dijk - Sul green carpet arriva anche Marco Materazzi: "Una notte magica. Ringraziamo il presidente che ci ha onorato di questa presenza, è un sogno".

Chi vincerà secondo te stasera?

"Io da difensore, visto che gli altri due hanno già vinto, sarei contento se vincesse Van Dijk".

Cosa ti piace di più di lui?

"È insuperabile. In finale di Champions sembrava giocasse contro dei bambini".

L'Italia quando tornerà a vincere?

"Speriamo presto, la generazione è buona, con tantissimi giovani. Ci vuole anche un po' di fortuna, il livello del calcio si è alzato parecchio".

20.25 - Anche Guardiola assente - Cristiano non è l'unico assente eccellente della serata milanese: oltre al portoghese, anche Pep Guardiola, candidato alla vittoria finale del premio per gli allenatori, non parteciperà alla cerimonia.

20.20 - De Ligt onorato -: “È un grande onore essere qui". Così Matthijs De Ligt, in conflitto d'interessi nello scegliere il giocatore che voterebbe: "Ho avuto la fortuna di aver giocato sia con Van Dijk che con Cristiano Ronaldo, ma non riesco a scegliere tra i due”

20.18 - Cristiano does it again - Clamoroso alla Scala di Milano: Cristiano Ronaldo, dopo aver disertato la premiazione del FIFA Best l'anno scorso a Londra, sarà assente anche questa sera nella prestigiosa cornice del più importante teatro meneghino.

20.12 - Kylian Mbappé tra i migliori -: "Sono davvero felice di essere qui - spiega il campione del PSG - tra i migliori calciatori al momento. È la seconda volta per me. Voglio ringraziare il mio club, il PSG, e la Francia. Sono orgoglioso".

20.10 - Klopp e Van Dijk candidati - Jurgen Klopp e Virgil Van Dijk: "Siamo contentissimi di essere qui - spiega il difensore - è merito di tutti".

"L'importanza è quella, giocare tutti insieme - rincara Klopp - poi è bello essere in serate di questo tipo".

20.08 - Rapinoe e Morgan votano Van Dijk - Megan Rapinoe e Alex Morgan sono connazionali, ma anche in lotta per la vincitrice del premio FIFA Best dedicato alla miglior calciatrice del mondo: "Di certo non mi immaginavo qui - spiega Rapinoe - è incredibile aver vinto il Mondiale. La candidatura? Per me è merito del lavoro di squadra, ero spesso sulle prime pagine ma abbiamo vinto con il lavoro di tutto. È un sogno essere qui".

Chi vincerà tra gli uomini?

"Un campione del mondo, quindi direi Virgil - spiega Morgan".

20.04 - Roberto Mancini non ha dubbi - “Non credo debbano esserci dubbi sul fatto che Klopp debba essere l’allenatore dell’anno - spiega il ct azzurro Roberto Mancini - con quello che ha fatto e vinto. Per vedere degli italiani al The Best? Devono fare bene in Champions. E all’Europeo...”

🗣 #Mancini: “Non credo debbano esserci dubbi sul fatto che #Klopp debba essere l’allenatore dell’anno, con quello che ha fatto e vinto. Per vedere degli italiani al The Best? Devono fare bene in Champions. E all’Europeo...” #TheBest pic.twitter.com/eQYJuLaFLi — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) September 23, 2019

20.03 - Roberto Carlos: "Per me Cristiano è il numero uno" - "Cristiano Ronaldo è felice e contento alla Juventus, uno dei migliori al mondo". Parla così Roberto Carlos: "Se fa effetto vederlo senza la casacca del Real? Non ci possiamo fare nulla, del resto ha fatto tantissime cose con quella maglia, per me è il numero uno".

20.01 - Ederson candidato al premio per il miglior portiere - "Sono molto orgoglioso". Così Ederson, portiere del Manchester City: "Sono anche felice per Alisson e per il buon momento di noi brasiliani".

19.58 - Pochettino: "Devo al Tottenham la mia candidatura" - Candidato alla vittoria del FIFA The Best, il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino commenta la stagione degli Spurs culminata con la finale di Champions League: "Sono contentissimo di essere qui, penso che sarà una serata fantastica. Sono contento di dividere il palcoscenico con Jurgen e Pep, lo devo al club".

19.56 - Mourinho: "Tifosi dell'Inter fantastici" - Raggiunto dai canali ufficiali della FIFA a margine del premio The Best, José Mourinho commenta il suo rapporto con l'Inter: "È fantastico, ma i tifosi dell'Inter non mi lasciano mai solo. Ovunque vada, ci sono tifosi dell'Inter che mi dimostrano il loro amore e il fatto che non dimenticano quanto successo nel 2010".

19.51 - Zanetti: "Contenti di ospitare questo premio" - Anche il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, è presenta alla Scala per il FIFA The Best: "La Scala è uno dei posti più belli della città, siamo contenti di ospitare questa festa".

Van Dijk concorre al Best con Ronaldo e Messi.

"È una vera lotta, è nominato con due grandissimi campioni: penso che tutti e tre meritino il premio".

19.46 - Van Basten chiaro: "Spero vinca Van Dijk" - "Spero che vinca un giocatore olandese, Van Dijk ha fatto benissimo e ha vinto la Champions col Liverpool, una cosa davvero speciale". Sui canali ufficiali della FIFA, Maro Van Basten ha il suo augurio per la serata.

19.40 - Eto'o polemico - Samuel Eto'o torna a Milano per il The Best e non è certo banale nei commenti. Ai canali ufficiali della FIFA, l'ex attaccante ricorda gli anni dell'Inter: "Sono sempre felice di venire a Milano, ho vissuto tanti bei momenti qui. Spero che sarà una bella serata e che chi non vincerà sarà ancora più motivato a vincere l'anno prossimo".

Cristiano Ronaldo, Messi o Van Dijk?

"Per me i migliori sono Salah e Mané, ma non sono qui".

19.33 - Chi vincerà? - Se lo chiede l'account della UEFA, mettendo uno a fianco all'altro i candidati, recentemente protagonisti anche della premiazione per i migliori giocatori UEFA in quel di Montecarlo.

19.28 - Veron: "Scelta tosta" - Raggiunto da TMW in occasione del FIFA The Best, Juan Sebastian Veron ha commentato i nomi dei tre candidati alla vittoria finale: "Per quello che rappresentano Messi e Ronaldo è normale che siano finalisti, sono giocatori da 50 gol a stagione. Van Dijk è un grande difensore, ha vinto la Champions: vedremo come va, sarà una valutazione molto serrata".

19.24 - Presentano Gullit e Ilaria D'Amico - Sarà una coppia d'eccezione a tenere il prestigioso palco della Scala: in compagnia della giornalista di Sky, Ilaria D'Amico, ci sarà Ruud Gullit, Pallone d'Oro nel 1987.

19.19 - 55 i candidati al World XI - Nel corso della serata sarà anche annunciato il miglior undici mondiale, scelto dal FIFPro, il sindacato globale dei calciatori. Potete leggere qui la lista dei 55 candidati : unico italiano in lizza, il bianconero Giorgio Chiellini.

19.08 - Platea ampia - Ad assegnare i premi sarà una giuria molto ampia: i voti saranno infatti espressi dai ct e dai capitani di ciascuna nazionale, più un giornalista per ogni territorio che esprima una selezione nazionale, più una quota riservata ai tifosi.