LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Non sono preoccupato della classifica"

Un punto per arrivare alla salvezza. Questo l'obiettivo della Fiorentina nella sfida contro il Parma in programma per domani allo stadio Tardini. Alle ore 15.45 parola a Vincenzo Montella in conferenza stampa, per presentare la partita che potrebbe regalare finalmente la tranquillità ai viola. Segui il live testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Cosa pensa dei tifosi?

"Non mi piace fare appelli, la squadra ha bisogno di vicinanza e affetto, non vorrei che fossimo ignorati meglio essere contestati. Sono certo che domani si metteranno da parte tutti i rancori. Ci sono annate e annate, siamo arrivati a questo punto sapendo che il primo ciclo si era concluso bene. Non sono preoccupato della classifica, lo avrei detto".

Pensa che i giocatori siano preoccupati?

"Non c'è serenità, più che passano le settimane e più che ci allontaniamo tra le parti. Se guardiamo le prestazioni dico che siamo la terza squadra per pericolosità. Subiamo poco, appena però gli altri tirano in porta segnano".

Quanto è importante il rientri di Veretout?

"Sta bene anche se ha saltato un allenamento a metà settimane. È un giocatore importante che ha un mercato incredibile. Sarà un rientro importante anche se non si è espresso ai suoi massimi livelli. Vogliamo il 100% anche per il futuro".

Il Parma non se la passa bene. Cosa ne pensa?

"Insieme a noi sono la squadra che non vince da più tempo e sarà una partita che non si giocherà maggiormente a livello tecnico e tattico, conterà molto la mentalità. Noi siamo la squadra più giovane, loro la più vecchia. Servirà furbizia. Auguro il meglio a D'Aversa, non domani. Nella prima parte del campionato il Parma ha fatto bene, poi si è un po' perso".

Cosa pensa delle sue esperienze al Milan e al Siviglia?

"Al Milan ho vinto una coppa, poi sono stato esonerato. A Siviglia non ho fatto male all'inizio, abbiamo raggiunto un quarto di finale di Champions League storico e anche in Coppa del Re abbiamo fatto bene. Per questo abbiamo perso un po' di terreno in campionato. Personalmente voglio sempre migliorare".

Come si convive con questo clima di paura?

"Abbiamo pensato tutti che dopo la gara contro l'Atalanta la stagione fosse finita ma non era così e adesso dobbiamo giocare per la classifica. Dovremo esprimerci nel migliore dei modi".



Penserete alla gara dell'Empoli?

"Noi dovremo giocare mettendo in campo l'anima. Abbiamo demeritato solo contro il Sassuolo, anche se avremmo potuto pareggiare. Mi aspetto tanto dalla gara di domani e darò tutto anche io. Riguardo all'Empoli non dobbiamo fare l'errore di sperare nei risultati degli altri. Dobbiamo pensare solo a vincere".

Che effetto le ha fatto vedere l'addio di De Rossi alla Roma?

"Non posso giudicare le cose di altre squadre. Daniele è un ragazzo vero, eccezionale, è stato il mio primo capitano e con un suo gol ho trovato la mia prima vittoria in panchina. Nella mia prima gestione abbiamo provato a prenderlo, adesso non l'ho sentito".

Vede qualcosa di particolare in Vlahovic?

"È un ragazzo del 2000 con grande voglia e grandi qualità. Deve crescere ma a me piace molto. Le gerarchie non esistono, Simeone non sta vivendo la sua miglior stagione ma è un centravanti che mi piace tantissimo".

Pezzella è disponibile?

"Sì, si è allenato. Valuterò domani se farlo giocare. La differenza domani potrà farla anche chi entrerà dalla panchina".

