LIVE TMW - Fiorentina, Pradè: "Voglio una reazione da parte della squadra"

La Fiorentina presenta il nuovo allenatore Beppe Iachini con il direttore sportivo Daniele Pradè, in seguito all'esonero di Vincenzo Montella. Segui la diretta testuale di TMW!

"Devo ringraziare Montella, nutro un affetto e una stima infinita nei suoi confronti. Ho in mente tante cose, dal giorno in cui, con Bruno Conti ci siamo detti che era pronto per allenare. Era il 2009 e aveva i Giovanissimi. Dopo un anno l'ho voluto in prima squadra. Mi ricordo la telefonata di Lo Monaco e glielo consigliai per il Catania. Poi mi ricordo il 2012 quando lo portai qui: pur di averlo vicino a me, pagammo anche una penale. Facemmo un gran calcio, anni bellissimi. Poi la sua carriera è continuata da un'altra parte. Capisco la sua delusione ora che le strade si sono divise di nuovo. Certamente quando si esonera un allenatore, le colpe vanno sempre divise. Non è solo colpa sua. Abbiamo lavorato insieme e quindi ci sono stati degli sbagli anche da parte mia. Sono felice di ripartire da Beppe Iachini. E' una persona leale che ha voglia di lavorare e trasmettere i propri valori. Adesso voglio vedere una reazione di orgoglio da parte anche dei calciatori".

Qual è l'obiettivo di Iachini?

"Dai nostri calciatori voglio consapevolezza. Dopo la sconfitta contro il Cagliari la squadra mi ha detto che voleva l'Europa League, poi abbiamo perso contro il Verona. Adesso loro devono avere la consapevolezza che ogni sfida sarà una battaglia e Iachini è la persona giusta per trasmettere questo".