LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Desiderio di fare una bella prestazione"

Impegno casalingo per il Genoa. I rossoblù ospiteranno domani pomeriggio la Lazio di Simone Inzaghi in una sfida importante per il proseguo del campionato. IN vista della gara del "Ferraris" il tecnico Cesare Prandelli parlerà ai media dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

TMW: come ha visto la squadra?

"La squadra si sta allenando bene e sarà una gara molto difficile. Si parla solo di assenze nella Lazio. C'è il desiderio di fare una bella prestazione. Abbiamo voglia di iniziare questo finale di stagione in maniera importante. E’ il momento di farlo e noi siamo pronti".

State lavorando molto sui calci piazzati.

"Stiamo lavorando su tutti gli aspetti. Ci vorrebbe un po' di tempo e noi lo stiamo facendo con convinzione. I ragazzi hanno una grande attitudine al lavoro".

TMW: domenica ha segnato Lerager. Quanto sono importante i gol dei centrocampisti e dei difensori?

"I gol sono tutti importanti. E' chiaro che quando hai giocatori con determinate caratteristiche cerchi di metterli a proprio agio. Noi abbiamo quattro cinque giocatori che possono incutere non solo rispetto ma paura. Quando i gol arrivano dai piazzati è importante non solo chi si inserisce ma chi batte il calcio da fermo".

Immobile da monitorare.

"Quando si parla di Lazio facciamo riferimento ad una squadra che da due o tre anni ha consolidato le aspettative. E' una squadra forte che se dovesse cambiare sistema di gioco ha giocatori che danno garanzie. Immobile ha sempre fatto gol, è una punta che non dà riferimento e noi dovremo essere bravi a non dargli la profondità".

Pandev?

"E' una persona molto matura, seria e che dà consigli. Si sta allenando come se fosse un ragazzino. Per me è una persona importante. E' chiaro che quando un giocatore è sul pezzo può scendere in campo".

C'è stata la possibilità sua di andare alla Lazio.

"Quello che è stato è stato. Mi piace guardare avanti, nessuna polemica. Io insisto molto sulla prestazione, è il momento di poterlo fare".

Poche vittorie in casa.

"E' quello che noi stiamo rincorrendo. Sappiamo che possiamo essere veramente ancora più forti nel momento che trasmettiamo entusiasmo. Marassi deve tornare ad essere quel fortino e che può incutere un po' di paura nella squadra avversaria".

Il ruolo di Kouamé.

"Deve capire quali sono le caratteristiche straordinarie che possono fare la differenza. La generosità va bene ma deve essere finalizzata a qualcosa di importante, a finalizzare le azioni. Lui può partire largo, può cercare la profondità. Lui sta lavorando per completarsi".

Cosa l'ha colpita di Rolon?

"Quello che mi ha colpito è l'attitudine al lavoro. Non chiedo a lui fantasia o giocate particolari ma gli chiedo di accorciare, chiudere le azioni e giocare sulle ripartenze".

Come sta Bessa?

"Ha avuto qualche problema la settimana scorsa, abbiamo cercato di recuperarlo per Bologna ma non ci siamo riusciti al 100%. Questa settimana si è allenato ed è aggregato a pieno con la squadra".

Veloso?

"Ha fatto molto bene a Bologna. Per me sono giocatori titolari e quando hai 15, 16 giocatori che ti possono mettere in difficoltà nelle scelte siamo sulla buona strada. Ogni allenatore sogna di avere alternative valide".

La ristrutturazione dei campi di Pegli.

"Potrà portare solo benefici. Non ci siamo mai lamentati e non lo faremo adesso. In quello che abbiamo dobbiamo trovare qualità perché se il campo non è perfetto devi avere più concentrazione. E' chiaro che la ristrutturazione porterà benefici e anche qualche punto".

Lapadula?

"Il campo dà la giusta dimensione di quello che vuol fare. Propositi ce ne sono, lo aspettiamo senza problemi e se mi metterà in difficoltà meglio ancora".

